Top 5 najlepszych altcoinów do zainwestowania w 2022 roku

Rok 2021 był dla niektórych z nas pełen udanych inwestycji. Niektórzy skorzystali z dogecoinowej bańki, inni stali się miliarderami dzięki szczytom Ethereum, a jeszcze inni przegapili największe ruchy byków dekady.

Co by było, gdyby istniał sposób, aby dowiedzieć się o tych ruchach zanim się wydarzyły? Gdybyś mógł odkryć 5 najlepszych altcoinów, w które możesz zainwestować w 2022 roku? Jeśli kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, dziś jest Wasz szczęśliwy dzień, ponieważ w tym artykule przeanalizujemy 5 najlepszych altcoinów, w które możecie zainwestować swoje środki w nadchodzącym roku.

Terra (LUNA)

LUNA jest kryptowalutą opracowaną przez Terraform – laboratorium należące do Do Kwon i Daniela Shin. Jest ona hostowana na blockchainie Terra. Podobnie jak Ethereum, jest wyspecjalizowanym blockchainem.

Jest to sieć blockchain, która działa wokół zmiennej natury kryptowalut. Wykorzystuje algorytmy, które produkują stablecoiny ub aktywa kryptowalutowe o stabilnych wartościach. Dzieje się tak dzięki powiązaniu ich z zewnętrznymi aktywami, takimi jak złoto lub dolary amerykańskie.

Protokół Terra pomaga w tworzeniu podobnych do fiata aktywów kryptowalutowych, które mają publiczną księgę i są rozliczane natychmiastowo z niskimi opłatami transakcyjnymi. Jest to pierwszy w swoim rodzaju. LUNA jest natywnym tokenem stakingowym dla blockchaina Terra, który jest używany w górnictwie i zarządzaniu.

Przez zarządzanie należy rozumieć, że użytkownicy i osoby zatwierdzające mają prawo do wprowadzania zmian w blockchainie. Użytkownicy Ci składają, głosują i wdrażają propozycje. Jeśli inwestujesz w LUNA, możesz osiągnąć większe korzyści poprzez jej stakowanie jej z walidatorami. Są to osoby, które rejestrują i weryfikują transakcje na blockchainie, uzyskując wynagrodzenie w postaci gazu, opłat stabilizacyjnych i opłat swapowych.

Im więcej użytkowników będzie wchodzić w interakcję z protokołem Terra, tym bardziej wzrośnie wartość LUNA. Podobnie jak Ethereum, które otworzyło drzwi dla inteligentnych kontraktów, tym samym zwiększając swoją wartość z czasem, LUNA jest następną w kolejce do zapotrzebowania na bardziej stabilne monety. Ponieważ zbliżamy się do 2022 roku, możesz wprowadzić trochę LUNA do swojego portfolio, aby nie przegapić niczego na dłuższą metę.

LUNA jest obecnie notowana po 92,90 USD, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi 31,1 mld USD. Można ją kupić między innymi na Binance, KuCoin, MEXC Global i Hotbit. Obecnie znajduje się na dziewiątym miejscu w rankingach CoinMarketCap i Coingecko.

Aave (AAVE)

AAVE jest natywnym tokenem Aave, zdecentralizowanej platformy pożyczkowej, która nadzoruje pożyczanie i udzielanie pożyczek aktywów kryptowalutowych. Użytkownicy mają dzięki temu możliwość otrzymywania korzyści za odsetki bez udziału osób trzecich.

Aave została założona przez Stani Kulechov w 2017 roku pod nazwą ETHLend. Jednak we wrześniu 2018 roku nazwa została zmieniona na Aave, podczas której zmieniła się z systemu, który paruje pożyczkodawców i pożyczkobiorców (czyli systemu pożyczek P2P) na system łączenia funduszy.

Dzięki tej zmianie zarabianie na odsetkach stało się łatwiejsze i szybsze. Protokół Aave działa na blockchainie Ethereum i pozwala użytkownikom pożyczać i udzielać pożyczki około 30 kryptowalut, w tym ETH, MANA, BAT i tak dalej. Jego celem jest stworzenie ekosystemu open-source, w którym zdecentralizowane usługi pożyczkowe mogą być łatwo dostępne.

Posiadacze AAVE nie są obciążani opłatą, jeśli biorą pożyczki w AAVE. Podobnie, otrzymują upust od opłat, jeśli używają AAVE jako zabezpieczenia. Tak samo mogą pożyczyć nieco więcej, jeśli użyją AAVE jako zabezpieczenia.

Poza usługami pożyczkowymi, protokół Aave oferuje inne produkty, między innymi takie jak Aave Pay, Aave Clearing i Aave Gaming. Inwestorzy zarabiają na Aave poprzez pożyczanie lub posiadanie AAVE. Jako pożyczkodawca, będziesz cieszyć się ponad 3% rocznym oprocentowaniem.

Możesz również generować zyski poprzez zaciąganie pożyczek flash. Pożyczki flash są wydawane i rozliczane w ramach tej samej transakcji, zanim zostanie utworzony kolejny blok (13 sekund) i nie wymagają żadnych zabezpieczeń.

AAVE czerpie swoją wartość z tego, że odgrywa centralną rolę w zarządzaniu protokołem Aave. Pozwala użytkownikom decydować o zmianach, które chcą ujrzeć w jego zasadach i protokołach. Ponadto, czerpie wartość z ograniczonej podaży. Wynika to ze spalania 80% opłat generowanych z usług. Ograniczenie jej podaży pomoże zwiększyć jej wartość, jeśli popyt pozostanie stały.

Wraz ze wzrostem adopcji kryptowalut, pojawiłoby się zapotrzebowanie na zdecentralizowane usługi pożyczkowe również. AAVE jest obecnie notowany na poziomie 225,95 USD, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi 3,04 mld USD. Możesz kupić AAVE na Binance, OKEx, i MEXC Global.

Solana (SOL)

Solana (SOL) to natywny token platformy Solana, który ma podobieństwa z blockchainem Ethereum.

Blockchain Solana został uruchomiony w kwietniu 2019 roku w celu hostowania zdecentralizowanych skalowalnych i przyjaznych dla użytkownika aplikacji/

Poza tym, że może pełnić funkcję kryptowaluty, może być używany jako inteligentne kontrakt, który wykonuje warunki umowy automatycznie, gdy spełnione są niezbędne warunki. Może być wykorzystywany do uruchamiania tokenów niezabezpieczonych. Ponadto, możliwe jest stosowanie go do tworzenia i wykorzystywania zdecentralizowanych systemów finansowych bez zezwoleń.

Podobnie, może być używany do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji, takich jak gry, opieka zdrowotna, media społecznościowe itp. Działa w sieci odpornej na cenzurę w weryfikacji transakcji z jego modelami proof-of-history i proof-of-stake. Pozwala to na szybkie i bezpieczne przetwarzanie transakcji.

Od momentu uruchomienia, SOL doświadczył ponad 11,000% wzrostu, osiągając rekordowy poziom 259 USD. Obecnie jego wartość wynosi 179 USD, a kapitalizacja rynkowa to 55,4 miliardów USD. Zajmuje piąte miejsce wśród kryptowalut wszech czasów, za BTC, ETH i BNB.

Ze względu na wspólne podobieństwo do blockchaina Ethereum, inwestorzy porównują go z ETH. Jednak w przeciwieństwie do ETH, Solana działa już w modelu proof-of-stake. Ponadto, Solana może przetwarzać więcej transakcji na sekundę przy średnim koszcie 0,00025 USD za transakcję w porównaniu do Ethereum.

Jest on narażony na wzrost ze względu na wysoki poziom rentowności w stosunku do profilu ryzyka, przy jednoczesnym zachowaniu zmienności. Jest to z pewnością jeden z altcoinów do inwestowania w 2022 roku. Możesz kupić SOL na Binance, Huobi Global, Gate.io, Poloniex, itp.

Cardano (ADA)

ADA jest natywnym tokenem blockchaina Cardano, używanym do ułatwiania transakcji P2P. Blockchain Cardano to zdecentralizowana platforma typu open source, która działa w modelu proof-of-stake o nazwie Ouroboros.

Został on początkowo uruchomiony we wrześniu 2017 roku w celu rozwiązania problemów, takich jak interoperacyjność, skalowalność i zgodność regulacyjna, z którymi borykają się inne kryptowaluty. Został założony przez Charlesa Hoskinsona i Jeremy'ego Wooda. Jest to jeden z pierwszych blockchainów zbudowanych przy użyciu języka programowania Haskell.

Blockchain Cardano może być używany do uruchamiania inteligentnych kontraktów oraz tworzenia bezpiecznych i skalowalnych zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Posiada dwie warstwy – rozliczeniową i obliczeniową.

Warstwa rozliczeniowa jest podobna do Bitcoina. Śledzi ona transfer ADA pomiędzy kontami i rejestruje transakcje. Warstwa obliczeniowa pozwala na uruchamianie inteligentnych kontraktów i dApps na platformie, podobnie jak Ethereum. Posiada również platformę o nazwie Marlowe, gdzie amatorzy mogą budować aplikacje bez wcześniejszej wiedzy z zakresu kodowania.

Podobnie, ma język programowania do pisania inteligentnych kontraktów w blockchainie Cardano, Plutus, który pozwala programistom budować dApps na blockchainie. Jest to jedna z największych kryptowalut działających w modelu proof-of-stake. W związku z tym jest postrzegana jako przyjazna środowisku alternatywa dla takich kryptowalut jak BTC i ETH, które wykorzystują model proof-of-work.

Wspomniane zmiany techniczne oraz ciągłe przyjmowanie DeFi i inteligentnych kontraktów może pomóc w napędzaniu wyników cenowych ADA w 2022 roku. Z możliwością stakowania protokołów i rozwoju dApps, inwestowanie w ADA jest koniecznością w nadchodzącym roku. Należy zauważyć, że ADA uzyskuje swoją wartość z bycia wykorzystywanym do ułatwiania transakcji i uczestniczenia w zarządzaniu blockchainem.

Obecnie znajduje się na siódmym miejscu z kapitalizacją rynkową wynoszącą 44,4 mld USD. Jest notowana po 1,38 USD. ADA można znaleźć na Binance, MEXC Global, Hotbit, BitMart i tak dalej.

Polkadot (DOT)

Polkadot to projekt rozwijany przez Web3 Foundation, którego celem jest ułatwienie obliczeń rozproszonych. Będzie on służył jako platforma, na której użytkownicy i deweloperzy będą mogli tworzyć i uruchamiać swoje blockchainy, podobnie jak m.in. Ethereum i Cosmos.

Została założona przez Gavina Woodsa, Roberta Habermeiera i Petera Czabana w 2016 roku, aby rozwiązać problemy skalowalności i zarządzania, z którymi borykają się inne kryptowaluty. Dąży do stworzenia zdecentralizowanej sieci internetowej, w której użytkownicy mają kontrolę.

Sieć Polkadot została zaprojektowana do uruchamiania trzech rodzajów blockchainów, w tym łańcucha przekaźnikowego, łańcucha zrównoleglonego (parachain) oraz mostów. Łańcuch przekaźnikowy jest główną siecią, do której łączą się inne blockchainy i przetwarzają transakcje. Dzięki temu możliwe jest przetwarzanie ponad 1000 transakcji na sekundę.

Pozwala to również na interoperacyjność między łańcuchami. Parachain stanowią sieci stworzone przez użytkowników, które wykorzystują zasoby obliczeniowe sieci głównej do przeprowadzania swoich transakcji. Mosty pozwoliłyby sieci Polkadot na interakcję z innymi blockchainami bez udziału strony centralnej.

W przeciwieństwie do innych blockchainów, daje to deweloperom możliwość tworzenia wartości pomiędzy blockchainami za pomocą sieci Polkadot. DOT jest natywnym tokenem sieci i jest ważny w prowadzeniu i utrzymaniu sieci Polkadot. Jest on używany do uiszczania opłat sieciowych, gdy dane są wymieniane między dwoma blockchainami. Jest przydatny w walidacji praw do interoperacyjności.

Ponadto, dzięki posiadaniu i stakowaniu DOT, użytkownicy mogą głosować nad aktualizacjami lub poprawkami sieci. Z czasem sieć rozrośnie się do platformy wielołańcuchowej, gdzie użytkownicy będą mogli wchodzić w interakcje z wieloma blockchainami i dzielić się danymi, komunikować się, czy wymieniać tokeny. Będąc inwestorem, inwestowanie w DOT jest godne uwagi, ponieważ można zarobić roczną stopę zwrotu w wysokości średnio 10%.

DOT zajmuje obecnie 10 miejsce na Coingecko z kapitalizacją rynkową 29,2 mld USD. Jest notowany po 27,4 USD i można go kupić na Binance, Kraken, Nominex, FTX, Bitrue itd.

Należy zauważyć, że inwestowanie w kryptowaluty jest bardzo ryzykowne, ale jeśli chcesz w coś zainwestować, możesz łatwo stracić kontrolę nad stratą. Nie zniechęcaj się tym, ponieważ powroty w przestrzeni kryptowalut są zdumiewające. Zawsze przeprowadzaj własne analizy i uśredniaj koszty w dolarach.