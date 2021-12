Top 5 najlepszych kryptowalut do inwestowania w 2022 roku

Jako, że przygotowujemy się do roku 2022, oto lista 5 monet, w które powinieneś zainwestować.

1. Ethereum – gwiazda wieczoru

Blockchain Ethereum szczyci się mianem "najbardziej programowalnego blockchaina na świecie", zdolnego do obsługi wielu aplikacji. Wykorzystuje on swoją kryptowalutę, czyniąc z niej coś więcej niż tylko walutę, stosując ją w decentralizacji i przekształcaniu wielu branż. Chociaż podążała ścieżką Bitcoina, wyróżniała się tym, że jest źródłem większości usług finansowych, gier i aplikacji w przestrzeni kryptowalutowej. Może utrzymywać bezpieczną sieć dzięki zdecentralizowanej naturze blockchaina.

Blockchain jest zasilany przez Ethereum (ETH) – jego natywną walutę. Jest ona wybijana z każdym blokiem i dystrybuowana wśród górników. Nie ma ograniczenia co do ilości ETH, która może być wybita, a podaż ma wzrastać o 4,5% każdego roku. W każdym bloku wybijane są dwa ETH. Każdy protokół lub aplikacja w sieci zużywa eter. Im bardziej blockchain jest wykorzystywany, tym większe jest zapotrzebowanie na ether i tym wyższa jest jego wartość. ETH jest obecnie wart 4056,72 USD na giełdach i można go kupić na wszystkich dostępnych giełdach. Zajmuje drugie miejsce po BTC z kapitalizacją rynkową wynoszącą 482,2 mld USD.

2. Bitcoin – oczekuje się, że osiągnie wartość ponad 100 tysięcy USD

Od czasu swojej premiery w 2009 roku, Bitcoin osiągnął szczyt ponad pięć razy, osiągając najwyższy w historii poziom 69,045 USD w dniu 10 listopada 2021 roku; czyli o 31,000 USD mniej niż 100 tysięcy dolarów. Oczekuje się, że Bitcoin (BTC) osiągnie ten psychologiczny poziom w w 2022 roku, ale ten kamień milowy będzie zależał od wielu czynników. Bitcoin jest obecnie notowany na poziomie 50,186 USD, co oznacza, że jeśli kupisz go teraz, istnieje możliwość dwukrotnego przebicia. Jednym z czynników, które napędzają cenę Bitcoin jest popyt rynkowy jak inne aktywa. Oznacza to, że im wyższy popyt na Bitcoin, tym wyższa jest jego cena. Biorąc pod uwagę ograniczoną podaż, im bardziej Bitcoin zbliża się do swojego limitu, tym wyższa będzie jego cena. Oprócz popytu rynkowego, koszt krańcowy produkcji może również wpływać na cenę. Każdego roku, Bitcoin doświadcza średniego wzrostu o 200%. To skłoniło rządy i instytucje do zrozumienia wszystkich aspektów związanych z kryptowalutami i technologią blockchain. To jednak pociągnęło za sobą więcej regulacji, które mogą sprawić, że cena wzrośnie lub spadnie. Przy obecnym stanie światowej gospodarki, Bitcoin zaprezentował się jako wybawiciel. Instytucje, inwestorzy i rządy przechowują teraz zabezpieczenie za pomocą Bitcoina. Nawet jeśli światowa gospodarka ustabilizuje się i wszystko wróci do normy, zaufanie do Bitcoina będzie nadal utrzymywane. Przy obecnym wzroście adopcji Bitcoina do płatności i przechowywania wartości, cena będzie poruszać się w górę w dłuższej perspektywie, ponieważ popyt wzrośnie. Bardzo dobrym przykładem jest Salwador, który użył Bitcoin jako środka przechowywania wartości.

Podobnie, zwiększone wykorzystanie Bitcoin w spekulacji i instrumentów pochodnych będzie miało wpływ na cenę. Bitcoin jest teraz uwzględniony w handlu kontraktami terminowymi, co czyni go czymś więcej niż tylko narzędziem. Wszystkie te czynniki przyczynią się do tego, jak cena Bitcoin będzie się poruszać w 2022 roku. Nie bądź jednak zaskoczony, gdy cena przekroczy poziom 100 tysięcy USD. Jest to bardzo możliwe. Bitcoin ma kapitalizację rynkową w wysokości 948,5 miliardów dolarów. Jest w sprzedaży na każdej platformie wymiany.

3. BNB – ciągły rozwój BSC

Binance coin (BNB) to natywny token platformy wymiany Binance. Zasila ona ekosystem Binance. Projekt został uruchomiony w 2017 roku i wyemitowany podczas Initial ICO między końcem czerwca a początkiem lipca 2017 roku za 0,11 USD. Pięćdziesiąt procent całkowitej podaży zostało sprzedane w ICO, 10% zostało przekazane inwestorom, a pozostałe 40% zostało przeznaczone dla zespołu założycielskiego. W obiegu znajduje się ograniczona podaż 200 milionów BNB. Jest to stale deprecjonowane z powodu terminowych wydarzeń związanych z wypalaniem. Podczas spalania monet, Binance wykorzystuje 20% swoich przychodów do odkupu i spalania BNB. Planuje się to kontynuować do momentu, aż 50% kwoty w obiegu zostanie zniszczone. Ogranicza to podaż, tworzy niedobór i napędza cenę w górę. Wraz z dalszym rozwojem BSC (Binance Smart Chain), popyt i przyjęcie BNB wzrośnie, podobnie jak jego cena. Należy jednak zauważyć, że BNB jest nieinflacyjny. Obecnie znajduje się na trzecim miejscu za Ethereum i Bitcoinem, z kapitalizacją rynkową w wysokości 91,3 mld USD. Jego cena na Binance, gate.io, Coinsbit i CoinTiger wynosi 543,57 USD.

4. Solana – rosnący ekosystem, główny konkurent dla Ethereum w długim terminie

Solana to sieć obliczeniowa typu open-source mająca na celu zwiększenie szybkości transakcji przy jednoczesnym zapewnieniu decentralizacji. Została opracowana w 2017 roku przez Anatolija Yakovenko. Sieć Solana może zatwierdzić ponad 50,000 transakcji na sekundę za mniej niż 0,01 USD za transakcję. Wykorzystuje model wydobywczy proof-of-stake do zatwierdzania transakcji, tworzenia nowych monet i monitorowania ilości w obiegu. Model ten pozwala posiadaczom na stakowanie swoich tokenów i stawanie się walidatorami. Otrzymują z tego tytułu premie oraz udział w opłatach transakcyjnych.

Ze względu na zdolność do wykonywania tych samych funkcji co blockchain Ethereum, wielu uważa, że projekt może przejąć pałeczkę po Ethereum. Podobnie jak ETH, jest w stanie współdziałać z inteligentnymi kontraktami. Z tego powodu ma wiele przypadków użycia, od aplikacji i gier inwestycyjnych po DeFi, DEX-y, media społecznościowe itp. Został na nim uruchomiony projekt NFT znany jako Degenerate Ape Academy. Przewyższa on blockchain Ethereum pod względem liczby transakcji na sekundę, szybkości, opłaty transakcyjnej i modelu wydobycia.O ile blockchain Ethereum nie podejmie aktywnych kroków, czynniki te pomogą mu stać się godnym rywalem blockchain Ethereum. Platforma używa Solana (SOL) jako swojego natywnego tokena. Ten token jest używany do płacenia opłat transakcyjnych i stakowania.

Może być również wykorzystywany do udziału w zarządzaniu platformą. Posiadacze mogą głosować na temat przyszłych aktualizacji, poprawek i propozycji przedstawionych społeczności. Z 489 milionów planowanych do obiegu, 260 milionów SOL jest już na rynku. Kryptowaluta zajmuje obecnie 5 miejsce z kapitalizacją rynkową na poziomie 61,3 mld USD. Jeden SOL kosztuje 198,4 USD. Jest notowany na giełdach Binance, MEXC Global, Huobi Global, KuCoin i Coinbase.

5. Terra – ulubieniec fanów, silne przypadki użycia, w końcu doczekał się uznania głównego nurtu

Mówiąc najprościej, Terra jest blockchainem, w którym można tworzyć stablecoiny. Jest to open-source'owy protokół warstwy 1, który pozwala na tworzenie stablecoinów powiązanych z fizycznymi walutami lub aktywami. Te stabilne monety mogą być przedmiotem handlu, wydawane, zapisywane i wymieniane na platformie.

Blockchain Terra już zyskuje popularność na całym świecie jako dostawca usług DeFi i platforma płatności stablecoin. Wciąż jednak ewoluuje i rozwija się. Platforma Terra używa LUNA jako swojego natywnego tokena i do utrzymania stabilności

LUNA pełni różne funkcje, w tym płatności za opłaty transakcyjne, absorbuje zmienność i stakowanie. Jest również wykorzystywana do udziału w zarządzaniu platformą. Posiadacze mogą tworzyć i głosować na propozycje w społeczności. Terra (LUNA) kosztuje 98,8 USD i zajmuje 9 miejsce z kapitalizacją rynkową 36 mld USD. Można ją znaleźć na OKEx, MEXC Global, Binance i Osmosis.

Pamiętaj, że przestrzeń kryptowalutowa jest bardzo ryzykowna i zmienna. Nie inwestuj więcej, niż jesteś w stanie stracić. Inwestuj mądrze.