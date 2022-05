Traderzy NFT coraz częściej przybywają do Solany

Wolumen transakcji NFT Solany w kwietniu wyniósł 295 mln USD.

Integracja z OpenSea wzmocniła cały ekosystem.

Niemal zerowe opłaty za gaz i niskie bariery wejścia oznaczają, że nowi traderzy NFT coraz częściej korzystają z Solany.

Instrument pochodny Not Okay Bears na Ethereum pokazuje, jak daleko zaszła Solana.

W 2021 roku NFT eksplodowały na scenie, a wartość sprzedaży w ciągu roku wyniosła 17 miliardów dolarów. Jak dotąd w tym roku, pomimo skrajnie ryzykownego środowiska, w którym aktywa czerwienią się we wszystkich aspektach, raport Chainalysis pokazuje, że wolumen w przestrzeni NFT stabilizuje się.

Biorąc pod uwagę każdy długoterminowy wskaźnik wskazujący na długowieczność tej przestrzeni, pomyślałem, że interesujące będzie sprawdzenie, gdzie odbywa się sprzedaż i czy Ethereum nadal pozostaje królem.

Jeden trend pojawił się dość szybko – wzrost Solany.

OpenSea

W krótkiej historii NFT, zdecydowana większość transakcji odbywała się na Ethereum, głównie na OpenSea, rynku zbudowanym pierwotnie dla Ethereum. To się jednak zaczyna zmieniać. OpenSea niedawno zintegrowała się z Solaną, co stanowi przełomowy moment dla kolekcji NFT Solany, które do tej pory były ograniczone do rynków wyłącznie dla kolekcji Solany, takich jak Magic Eden i Solanart.

W innym wzruszającym momencie, pochodna kolekcja o nazwie Not Okay Bears została wczoraj usunięta z OpenSea, po skargach kolekcjonerów Okay Bears. Tradycyjnie było odwrotnie – kolekcje podróbek pojawiały się na Solanie, ale głośna imitacja na Ethereum wydaje się być przełomowym momentem dla Solany.

Pozostając przy Okay Bears, są one obecnie najgorętszą kolekcją na Solanie, sprzedawaną po cenie minimalnej 222 SOL (11,500 USD) i z ogromnym wolumenem 1,5 mln SOL (77 mln USD) w ciągu ostatniego miesiąca – i to tylko na Magic Eden. Na OpenSea w ciągu ostatniego miesiąca zrobili prawie identyczny wolumen, plasując się na siódmym miejscu w tabeli liderów – przed nimi jest tylko sześć kolekcji z Ethereum.

Cena i wolumen (w SOL) przez Okay Bears przez cały miesiąc wykazywały tendencję wzrostową

Bored Ape Solana Club

Pozostając w sferze instrumentów pochodnych, innym ciekawym przypadkiem jest Bored Ape Solana Club (BASC) – solanowa wersja Bored Ape Yacht Club (BAYC) na Ethereum. Różni się ona od sytuacji z Not Okay Bears tym, że w tym przypadku kolekcja pochodnych jest bardziej hołdem niż podróbką. BASC został nawet zweryfikowany w OpenSea, a wkrótce potem wolumen i cena na rynku gwałtownie wzrosły.

W zeszłym miesiącu, po chaosie związanym z wprowadzeniem na rynek Otherside przez Yuga Labs, twórcę BAYC, pisałem tutaj o tym, jak ekskluzywny stał się świat NFT Ethereum. Można było odnieść wrażenie, że jest to klub 1% znudzonych małp, ponieważ niebotyczne ceny i uciążliwe opłaty za gaz uniemożliwiły zwykłym inwestorom zaangażowanie się.

Koncentracja bogactwa w przestrzeni NFT stawała się niepokojąco wysoka, a centralizacja tej przestrzeni była prawdziwym powodem do niepokoju – Yuga Labs posiada trzy największe kolekcje na OpenSea, a także prawa własności intelektualnej do CryptoPunks, nie wspominając o ich zeszłomiesięcznych tweetach, że chcą założyć własny blockchain.

Solana daje zwykłemu inwestorowi dostęp do świata NFT, przełamując bariery wejścia dzięki swoim niskim jak na warunki rynkowe opłatom za gaz i łatwemu w obsłudze interfejsowi. Dla zabawy kupiłem nawet poniższego Ape’a od BASC, aby uspokoić moje niezadowolenie z powodu fiaska Yuga Lab. Opłaty, jakie poniosłem, były ułamkiem centa, a cały proces nie mógłby bardziej kontrastować z ultra-ekskluzywnymi odpowiednikami BAYC na Ethereum.

Instagram i Coinbase

W tym tygodniu pojawiła się również wiadomość, że Instagram, którego właścicielem jest Meta, ma przetestować funkcję pozwalającą użytkownikom na wyświetlanie NFT jako zdjęć profilowych. Meta potwierdziła, że podczas gdy początkowe testy ograniczają się do Ethereum i Polygon, Solana zostanie dodana w późniejszym terminie. Coinbase ogłosiła również, że zamierza rozszerzyć swoją działalność na Solanę, gdy ekosystem Ethereum NFT zostanie uruchomiony.

Wzrost

Dostęp dla najmniejszych, jaki oferuje Solana, zaczyna się podobać. Coraz więcej nowych inwestorów wybiera Solanę zamiast Ethereum, aby po raz pierwszy wejść w NFT, z tych samych powodów, dla których ja wybrałem Solanę, aby kupić moją powyższą Ape. Według tego raportu, w ciągu ostatniego miesiąca na Magic Eden zawarto 9,2 miliona transakcji, a na OpenSea 1,67 miliona.

Należy jednak zaznaczyć, że ta przepaść w liczbie transakcji jest w dużej mierze spowodowana aktywnością botów. Trendy wzrostowe są jednak wyraźne – Solana rozwija się w szybkim tempie, a ceny głównych kolekcji wzrosły w ciągu ostatniego miesiąca, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się w Ethereum.

Być może bardziej dokładny niż liczba transakcji jest wolumen, a według DappRadar, rynek NFT Solany skoczył w kwietniu o 91%, z wolumenem 295 milionów dolarów. Patrząc wstecz na ostatnie 30 dni od dzisiaj, krach zmniejszył wolumen w dolarach, ale wolumen SOL znacznie wzrósł. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę spadek na całym rynku, fakt, że wolumen w ciągu ostatnich 30 dni na 14 największych rynkach wynosi 274 mln USD (przy obecnej cenie SOL wynoszącej 52 USD) jest bardzo dobrym znakiem.

Poniższy wykres pokazuje, że większość tego wolumenu miała miejsce na Magic Eden i OpenSea.

Wnioski

Podsumowując, był to okres ogromnej hossy dla NFT Solany. Podczas gdy rynek kryptowalut przeżywał krwawą łaźnię – a token Solana nie został oszczędzony – długoterminowa trajektoria dla ekosystemu pozostaje wzrostowa.

Ethereum po prostu nie może konkurować z niemal zerowymi barierami wejścia, jakie Solana oferuje inwestorom NFT. Wymienianie NFT, bawienie się różnymi kolekcjami i kupowanie pod wpływem kaprysu – to wszystko jest możliwe w Solanie, przy opłatach wynoszących ułamek centa za transakcję. W przypadku ETH jest to po prostu niewykonalne, co jeszcze bardziej potęguje dominacja największych kolekcji, które oprócz uciążliwych opłat za gaz nakładają na siebie ogromne ceny.

Z drugiej strony, jeśli nie wydajesz dużo na bardzo drogie NFT, Ethereum nie jest opłacalne w użyciu, biorąc pod uwagę, że tracisz dużo na gazie – co oznacza, że nadal umacnia się jako blockchain dla elit, przynajmniej jeśli chodzi o NFT. Dla zwykłego inwestora, który chce zainwestować kwoty, które w dużej mierze nie zmieniają życia, Solana ma po prostu więcej sensu.

Rynek zaczyna zdawać sobie z tego sprawę.