Tron (TRX) wzrósł w tym tygodniu, podczas gdy inne główne monety z trudem odnotowują poważne zwyżki. Jednak moneta jeszcze nie zakończyła swojej aktywności i w najbliższych dniach możemy być świadkami kolejnych wzrostów. Czytaj dalej, aby zapoznać się z dalszą analizą, ale najpierw przedstawimy najważniejsze wnioski:

Tron prześcignął rynek i wzrósł w tym tygodniu o około 15%.

W najbliższym czasie celem monety będzie przebicie poziomu 0,085 USD.

Wskaźnik momentum pokazuje, że TRX jest byczy.

Źródło danych: Tradingview

Tron (TRX) – Prognoza cenowa

Rynek kryptowalut ma za sobą bardzo powolny tydzień. Jednak Tron radzi sobie całkiem dobrze w porównaniu do innych monet. Token wzrósł w tym tygodniu o około 15% i nadal oczekuje się dalszego wzrostu. W rzeczywistości, jeśli obecne tempo się utrzyma, TRX prawdopodobnie przetestuje poziom 0,085 USD w nadchodzących dniach. Oznaczałoby to wzrost o około 35% w stosunku do obecnej ceny.

Jednakże, ten byczy scenariusz będzie możliwy do zrealizowania tylko wtedy, gdy TRX zamknie dzień powyżej 0,7 USD. W tej chwili moneta spadła nieco poniżej tego poziomu. Jednak patrząc na najniższe i najwyższe poziomy w ciągu ostatnich 24 godzin, jest bardzo prawdopodobne, że TRX zamknie się znacznie powyżej 0,7 USD.

Poza tym, obecne momentum popycha TRX bardzo blisko 200-dniowej średniej EMA. Jeśli byki przełamią ten poziom, możemy być świadkami trwałego okresu wzrostu Tron.

Czy Tron jest wartościową inwestycją?

Tron jest oceniany jako jeden z 10 najlepszych projektów infrastruktury blockchain na świecie. Jeśli szukasz długoterminowej inwestycji w kryptowaluty, jest to przyzwoita moneta do kupienia.

Nawet w perspektywie krótkoterminowej TRX nadal oferuje niesamowite możliwości. W rzeczywistości, moneta spadła gwałtownie od swoich rekordów wszech czasów. Ten spadek może być dobrą okazją dla inwestorów, aby skorzystać z odbicia Tron w nadchodzących miesiącach.