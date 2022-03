Trzy czołowe projekty, które mogą zastąpić Ethereum

Ethereum jest obecnie jednym z największych projektów kryptowalutowych. Można też śmiało powiedzieć, że ETH całkowicie zrewolucjonizowało branżę kryptowalut dzięki swoim inteligentnym kontraktom. Jednak w miarę jak coraz więcej osób z niego korzysta, napotyka on wiele wyzwań. Oto niektóre z nich:

Łańcuch Ethereum nie jest tak skalowalny, jak powinien być.

Użytkownicy muszą radzić sobie z zatorami w sieci i wysokimi opłatami za paliwo.

Powszechne są również zwiększona nieefektywność i niskie prędkości.

Chociaż Ethereum próbuje rozwiązać ten problem za pomocą Ethereum 2.0, istnieją inne nowe projekty blockchain, które starają się zaoferować alternatywę. Oto one:

Solana (SOL)

Solana (SOL) jest często postrzegana jako jedno z najpoważniejszych wyzwań dla Ethereum. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, Solana została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wyjątkowej skalowalności.

Jest również bardzo szybka, a co ważniejsze, łańcuch oferuje użytkownikom jedne z najniższych opłat za gaz na rynku. Solana cieszy się również dużym zainteresowaniem deweloperów i była przedmiotem poważnych inwestycji ze strony wielkich nazwisk na rynku kryptowalut. Jeśli patrzysz na przyszłość inteligentnych kontraktów, Solana musi się tam znaleźć.

Avalanche (AVAX)

To, co sprawia, że Avalanche (AVAX) jest również wysoce skalowalnym projektem, który stara się sprostać wyzwaniom Ethereum. Może nie jest tak popularny jak Solana, ale podstawowe wskaźniki tego projektu są bardzo dobre. Jest to aktywo, które warto wprowadzić na rynek, jeśli chcesz.

Tron Network (TRX)