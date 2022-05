Salwador zaskoczył przyjaciół i wrogów w 2021 roku, ogłaszając podczas Bitcoin 2021, że chce wprowadzić Bitcoina jako prawny środek płatniczy. W 2022 roku w ślad za nim poszła Republika Środkowoafrykańska, a wiele krajów jest gotowych pójść tą samą drogą.

Kto pójdzie w ich ślady?

Trzeba przyznać, że kraje te nie są imponujące pod względem gospodarki i populacji, ale nigdy nie spodziewano się, że najwięksi tego świata będą pierwszymi, którzy przyjmą Bitcoina.

To logiczne, że kraje znajdujące się na obrzeżach systemu finansowego jako pierwsze wprowadzą Bitcoina. W końcu są one w sytuacji, w której próbowały już wszystkiego, a BTC jest dla nich możliwą drogą do lepszej przyszłości. Czas przyjrzeć się bliżej trzem krajom, które mogą przyjąć Bitcoina jako prawny środek płatniczy.

1. Panama

Panama leży na granicy z Salwadorem, co nie jest zaskoczeniem znalezienia się na tej liście. W przeciwieństwie do wielu innych krajów, które mają zamiar uczynić z Bitcoina prawny środek płatniczy, Panama już przygotowała zarys ustawodawstwa dotyczącego Bitcoina. Ten tak zwany projekt pojawił się dzień po tym, jak Salwador oficjalnie zaadoptował BTC. Ustawa nie została jeszcze uchwalona, ale jest szansa, że w przyszłości będziemy mogli dopisać Panamę do Salwadoru i Republiki Środkowoafrykańskiej.

2. Kuba

Kuba nie przyjęła jeszcze Bitcoina jako prawnego środka płatniczego, ale z pewnością podjęła kroki we właściwym kierunku. W każdym razie kraj ten uznaje BTC za środek płatniczy, a mieszkańcy mogą go swobodnie używać. Kuba podjęła taką decyzję po tym, jak Stany Zjednoczone zaostrzyły przepisy dotyczące przesyłania pieniędzy z USA na Kubę. W kraju zamknięto m.in. 400 oddziałów Western Union.

3. Meksyk

Podczas Bitcoin 2022 na scenie pojawiła się meksykańska senator Indira Kempis, co było wielką niespodzianką. Niestety, nie była ona jeszcze w stanie ogłosić, że Meksyk na pewno przyjmie Bitcoina jako prawny środek płatniczy, ale będzie o to walczyć w kraju. Przyjęcie przez Meksyk Bitcoina jako prawnego środka płatniczego byłoby czymś wspaniałym, ponieważ w przeciwieństwie do innych krajów z tej listy, jest to ogromny kraj. Meksyk ma 131,47 mln mieszkańców, a jego PKB w 2020 roku wyniosło 1076 mld dolarów. Jednak szansa na to, że Meksyk przyjmie Bitcoina jako prawny środek płatniczy w najbliższym czasie, nie wydaje się duża. Kempis zaznaczyła, że będzie to ciężka walka.