Staking to jeden z najłatwiejszych sposobów zarabiania pieniędzy w kryptowalutach. Wiąże się z tym oczywiście pewne ryzyko. Istnieje jednak możliwość uzyskiwania regularnych dochodów. W ostatnich latach pojawiło się wiele programów stakingowych i może być trudno zdecydować, z którego z nich skorzystać. Oto jednak kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę:

Programy stakingowe powinny mieć dobrą rentowność roczną.

Powinni również oferować elastyczny plan wyjścia.

Projekty powinny mieć długoterminową wartość w świecie kryptowalut.

Cóż, jeśli myślisz o uzyskiwaniu stałego dochodu pasywnego poprzez staking, oto 3 najlepsze monety, na które warto się zdecydować:

Oasis Network (ROSE)

Oasis Network (ROSE) jest obiecującym łańcuchem, który chce przynieść DeFi i zdecentralizowaną ekonomię danych milionom ludzi. Projekt przyciągnął wielu inwestorów i nadal plasuje się bardzo wysoko pod względem łącznej wartości zablokowanej wartości.

Źródło danych: Tradingview

Jeśli chodzi o staking, Oasis oferuje jeden z najbardziej solidnych programów stakingowych z zyskami sięgającymi 20%. Stakowanie odbywa się za pomocą natywnego tokena ROSE i jest w dużej mierze wykorzystywane do zapewnienia płynności na platformie.

Oxygen Protocol (OXY)

Program stakingowy Oxygen Protocol (OXY) nie został jeszcze uruchomiony. Według planu ma on zostać wprowadzony 4 kwietnia tego roku. Jednak mimo to, oferta jest bardzo bogata. Po pierwsze, program pozwoli użytkownikom na stawianie aktywów na okres zaledwie 7 dni i zarabianie podstawowych premii w wysokości około 6%. Jeśli jednak chcesz osiągnąć przyzwoite zyski, będziesz musiał stakować przez dłuższy okres. Przykładowo, okresy stakowania wynoszące 2 lata mogą przynieść zyski w wysokości do 15%.

Chainlink (LINK)