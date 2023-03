Twórca Ethereum, Vitalik Buterin, ma duże nadzieje co do ceny Ethereum w 2023 r., ale nowy token AltSignals zyskuje zainteresowanie

Prognoza cen Ethereum staje się coraz bardziej bycza po ostatnich komentarzach Vitalika Buterina na temat tej sieci. Jednak dopiero z czasem okaże się, czy Ethereum może przewyższyć krypto presale AltSignals ($ASI), ponieważ ten nowy token jest ekscytującą inicjatywą, która będzie służyć dużemu istniejącemu projektowi Web3.

Bycze prognozy rynku krypto Vitalika Buterina

Prognozy rynkowe Vitalika Buterina przewidują wzrost cen Ethereum w nadchodzących latach. W niedawnym wystąpieniu w podkaście Buterin podkreślił uruchomienie Ethereum podczas bessy w 2015 r., uruchomienie Uniswap w 2018 r. oraz ukończenie The Merge w 2022 r., jako kluczowe postępy technologiczne, które mają i będą przesuwać branżę w kierunku masowej adopcji.

Prognozy rynku krypto autorstwa Vitalika Buterina stworzyły największy ekosystem zdecentralizowanych aplikacji (dApps) od czasu uruchomienia Ethereum w 2015 r. Prognozy cen Ethereum rosną coraz bardziej z każdym cyklem rynkowym, ponieważ prognozy rynku krypto przewidują, że ekosystem Ethereum pozostanie największym ekosystemem w Web3 .

Czym jest Ethereum?

Ethereum (ETH) był pierwszym kompletnym blockchainem Turinga. Oznacza to, że może ono wspierać inteligentne kontrakty i rozwój dApps, co doprowadziło do powstania ponad 2000 niezależnych projektów blockchain w sieci Ethereum.

Ethereum pierwotnie wykorzystywało mechanizm konsensusu typu proof-of-work. Spowodowało to przeciążenie sieci w miarę jej wzrostu, prowadząc do niskich prędkości transakcji i wysokich opłat za gaz. W 2022 r. Ethereum pomyślnie przeszło na protokół konsensusu oparty na proof-of-stake, co obniżyło koszty energii tego łańcucha bloków o 99%.

Prognoza ceny Ethereum: czy ETH może osiągnąć 2500 USD w 2023 roku?

Prognoza ceny Ethereum jest zwyżkowa, zgodnie z pozostałymi prognozami rynku krypto. Po wzroście o 60% w stosunku do ostatnich minimów, przewidywania cenowe Ethereum są teraz ukierunkowane na wyższe poziomy przed końcem 2023 roku.

ETH posiada kluczowy poziom oporu na poziomie ceny 2400 USD. Prognoza cenowa Ethereum przewiduje, że ETH będzie miał trudności z przebiciem tego oporu przed końcem 2023 r., ponieważ może się cofnąć przed osiągnięciem 2500 USD.

Szersze prognozy rynku krypto pozostają optymistyczne co do długoterminowej przyszłości Ethereum. Prognozy rynku krypto dla sieci Ethereum, które uwzględniają rozwiązania skalowania warstwy 2 i tysiące niezależnych dApps, spowodują, że prognoza ceny Ethereum z czasem wyniesie ponad 10 000 USD.

Czym jest AltSignals?

AltSignals to wiodąca w branży grupa handlowa, której członkowie udostępniają dokładne prognozy rynku krypto od 2017 roku. Projekt ten pomaga każdemu stać się ekspertem w handlu poprzez codzienne dzielenie się lukratywnymi możliwościami handlowymi.

AltSignals pomaga zarówno początkującym, jak i profesjonalistom. Nowi inwestorzy mogą zminimalizować krzywą uczenia się, gdy rozpoczynają swoją przygodę z handlem kryptowalutami, podczas gdy profesjonaliści mogą zmaksymalizować swoje zyski.

AltSignals pomogło już niektórym członkom 10-krotnie powiększyć swoje portfolio w ciągu 19 z 32 miesięcy dzięki narzędziu AltAlgo™ . Teraz projekt ten oferuje rozszerzony pakiet usług blockchain i uruchamia token ASI.

Jak działa $ASI?

Posiadacze tokenów ASI będą mieli dostęp do nowego narzędzia AltSignals – ActualizeAI, które połączy zaawansowane technologie sztucznej inteligencji w celu dostarczania niezrównanych sygnałów transakcyjnych. Uczenie maszynowe, programowanie w języku naturalnym (NLP) i modelowanie predykcyjne zostaną wykorzystane do analizy złożonych zestawów danych rynkowych. Narzędzia te wykorzystają szereg wskaźników, w tym analizę nastrojów rynkowych, i określą najlepsze poziomy wejścia dla zyskownych transakcji krypto.

Token ASI może być również wykorzystany do uzyskania wczesnego dostępu do presales i sprzedaży prywatnych na rynkach krypto. Po bardzo udanych długoterminowych prognozach rynku krypto przez AltSignals, ta funkcja może przynieść znaczne zyski dla wszystkich uczestników.

$ASI można również wykorzystać, aby uzyskać wstęp do AI Members Club. AI Members Club to miejsce, w którym członkowie będą udostępniać najnowsze narzędzia handlowe oparte na sztucznej inteligencji . Posiadając token ASI, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych narzędzi, zanim zostaną one udostępnione publicznie i zyskać przewagę w prognozach rynku krypto.

Czy $ASI może osiągnąć 1 USD w 2023 roku?

Token ASI jest wyjątkowy, ponieważ jest on uruchamiany dla dużej istniejącej społeczności i reprezentuje bardzo udany projekt blockchain. Jako że AltSignals wprowadza na rynek nowe, rewolucyjne narzędzie do handlu sztuczną inteligencją, krypto presale AltSignals jest potencjalnie bardzo lukratywną okazją inwestycyjną.

Pierwsi uczestnicy krypto presale $ASI mogą spodziewać się znacznych długoterminowych zwrotów. Wynika to z faktu, że presale jest najwcześniejszym etapem inwestycji – co oznacza, że $ASI nie został jeszcze wprowadzony na giełdy. Dzięki swojej deflacyjnej tokenomice $ASI prawdopodobnie wzrośnie, gdy coraz więcej osób dowie się o jego platformie, a członkowie społeczności będą dzielić się swoim sukcesem sygnałów transakcyjnych ActualizeAI.

Do końca 2023 roku cena docelowa $ASI wynosić ma 1 USD – byłby to 45-krotny wzrost ceny od końca jego presale. Oczekuje się, że $ASI przewyższy prognozę ceny Ethereum, ponieważ wejdzie w etap odrywania swojej rzeczywistej wartości, gdy zostanie udostępniony na giełdach aktywów cyfrowych.

Prognoza cen AltSignals vs Ethereum: Co warto kupić?

Oczekuje się, że krypto presale $ASI przyniesie znaczne zwroty z obecnego poziomu cen. Projekt AltSignals łączy wiodące na świecie technologie, zarówno blockchain, jak i sztuczną inteligencję , aby pomóc swojej społeczności zarabiać w Internecie.

Ponieważ projekt ten znajduje się na swoim najwcześniejszym etapie inwestycji, daje to ogromny potencjał zwrotu. Oczekuje się, że $ASI przewyższy w rezultacie ETH, ale oba te tokeny są świetnymi dodatkami do portfela inwestycyjnego. Sprawdź krypto presale $ASI, zanim jego cena zbytnio wzrośnie, ponieważ wartość $ASI urośnie z 0,012 USD do 0,02274 USD w trakcie tego wydarzenia.