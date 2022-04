Pomimo silnego trendu wzrostowego w ostatnich kilku tygodniach, wydaje się, że największe portfele nie kupują Cardano (ADA) tak jak kiedyś. W rzeczywistości zaobserwowaliśmy coś zupełnie przeciwnego. Ale co to oznacza? Czy ADA grozi wyprzedaż? Nie do końca. Niemniej jednak, oto kilka ważnych faktów:

Udziały wielorybów w ADA są obecnie na rekordowo niskim poziomie.

Jednak napływ pieniędzy instytucjonalnych w 2022 roku może pomóc w zrównoważeniu szali.

ADA jest nadal w dobrej kondycji i wzrosła o prawie 35% od najniższej ceny w 2022 roku.

Źródło danych: Tradingview

Cardano (ADA) – Czy spadek akumulacji wielorybów ma znaczenie?

Cóż, ostatecznie największe portfele będą miały ogromny wpływ na cenę każdej monety. W idealnej sytuacji, chciałbyś, aby wieloryby trzymały aktywa dłużej. To zawsze jest dobry znak.

Mimo to, nie wydaje się, aby ADA została dotknięta spadkiem liczby wielorybów, a wręcz przeciwnie, moneta osiągnęła najlepszą możliwą cenę w 2022 roku i utrzymuje się znacznie powyżej rocznych minimów.

Ponadto, mimo że udziały wielorybów w ADA są najniższe w historii, duże portfele wciąż posiadają sporo Cardano. Co najmniej 83% wszystkich monet ADA znajdujących się w obiegu znajduje się w dużych portfelach. Tak więc przed nami jeszcze długa droga, zanim spadek akumulacji wielorybów zacznie wywierać realny wpływ.

Jaka jest długoterminowa perspektywa Cardano?

Długoterminowe perspektywy Cardano są nadal bardzo pozytywne. Według konserwatywnych szacunków ADA zakończy rok 2022 na poziomie 4 USD, co będzie około 4 razy więcej niż jego obecna cena.

W takim przypadku, nawet jeśli wieloryby pozbywają się części swoich udziałów w ADA, nie zmienia to faktu, że moneta ta może nadal przynosić ogromną wartość dla inwestorów w 2022 roku.