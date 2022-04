Po ponad miesiącu konflikt między Ukrainą a Rosją jest nadal w pełnym rozkwicie. Od początku wojny kryptowaluty okazują się być środkiem wsparcia dla ludności i wojska. Vitalik Buterin, twórca Ethereum, postanowił przestać siedzieć z boku i przekazać Ukrainie 5 mln dolarów.

Dokładniej mówiąc, Buterin przekazał 750 Ethereum (ETH) na rzecz Unchain Fund, organizacji charytatywnej założonej przez aktywistów blockchain. Unchain Fund został założony, aby pomóc Ukrainie na froncie humanitarnym. Oprócz 750 ETH dla Unchain Fund, Buterin przekazał również 750 ETH na rzecz Aid For Ukraine. Fundusz ten został utworzony przez ukraińskie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej. Organizacja Aid For Ukraine ogłosiła na Twitterze, że jest bardzo zadowolona z darowizny w wysokości 2,5 mln dolarów od hojnego Buterina.

Buterin pozostaje skromny

Zasługą Vitalika Buterina jest to, że on sam nie ujawnił nic na temat darowizn. Jedynym powodem, dla którego wiemy o darowiznach, są podziękowania dla funduszy oraz domena Ethereum Name Service (ENS) „vitalik.eth”, w której znajdują się darowizny.

Dzięki darowiźnie od założyciela Ethereum, darowizny na kryptowaluty przekroczyły już 100 milionów dolarów. W szczególności rząd Ukrainy, fundusz organizacji pozarządowych Come Back Alive, UkraineDAO, Unchain Fund, Aid for Ukraine i Cyberpolice Ukraine otrzymały wiele funduszy od społeczności kryptowalutowej.

Na co wykorzystywane są darowizny?

Pieniądze są wykorzystywane na różne cele przez ukraiński rząd i organizacje charytatywne. Z hojności społeczności kryptowalutowej korzystają m.in. inicjatywy wojskowe i humanitarne. Darowizny w kryptowalutach okazują się prostym i szybkim sposobem na niesienie pomocy w nagłych wypadkach.

Płatności międzynarodowe za pośrednictwem kryptowalut nie wymagają interwencji instytucji finansowych i docierają bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Pieniądze te muszą jednak zostać następnie zamienione na pieniądze fiat, aby można było za nie kupić rzeczy. Nie doszliśmy jeszcze przecież do momentu, w którym wszędzie można płacić bitcoinami i eterami.

Co ciekawe, pierwsze datki w bitcoinach zaczęły napływać już 8 lutego. W tym czasie zagrożenie ze strony Rosji już wzrastało, a ukraińscy wolontariusze i organizacje hakerskie postanowiły wysłać Ukrainie trochę wsparcia.

Cena Bitcoina wzrosła o 35% w miesiąc po inwazji

W ciągu miesiąca po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę cena bitcoina wzrosła o 35 procent. Pokazuje to, że bitcoin jest obecnie w stanie dobrze bronić się w czasach poważnych zawirowań geopolitycznych i niepokojących warunków makroekonomicznych.

Mimo to cena Bitcoina przeżywa obecnie pewne spadki. Po wzroście do poziomu 48,000 USD obecnie znajduje się z powrotem poniżej 45,000 USD, mimo że na Bitcoin 2022 zaplanowano kilka ekscytujących wydarzeń, które mogą potencjalnie wpłynąć na wzrost ceny. W szczególności dzisiejsza prezentacja Samsona Mow o 16:45 zapowiada się wybuchowo, jak twierdzi prelegent.