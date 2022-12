Upadek FTX otwiera drzwi dla nowicjuszy, takich jak Metacade (MCADE) – oto dlaczego

Upadek FTX poważnie nadszarpnął zaufanie wśród społeczności krypto

W ciągu ostatnich kilku tygodni przestrzeń kryptowalut została wstrząśnięta oszałamiającym, wielomiliardowym upadkiem jednej z najbardziej rozpoznawalnych giełd kryptowalut na świecie, FTX. Ale może jednak nie być tak źle. Potrzeba przejrzystości i decentralizacji została ostatnio zwrócona w centrum uwagi, to dwie rzeczy niezbędne do przywrócenia zaufania do społeczności krypto.

Ten artykuł wyjaśni, dlaczego upadek FTX może być pozytywną rzeczą dla nowych tokenów, takich jak MCADE i platformy Metacade jako całości.

Co się stało z FTX?

FTX była jedną z największych na świecie scentralizowanych giełd krypto, obsługującą ponad pięć milionów klientów i umożliwiającą obrót o wartości ponad 700 miliardów dolarów w 2021 roku. Giełda ta została założona przez Sama Bankmana-Frieda, który prowadził również Alameda Research, firmę zajmującą się handlem ilościowym z bliskimi powiązaniami do FTX.

2 listopada artykuł Coindesk doniósł, że Alameda posiadała około 5 miliardów dolarów w FTT, rodzimym tokenie FTX, w swoich aktywach o wartości prawie 15 miliardów dolarów. Ponieważ tokeny te zostały skutecznie stworzone z powietrza, pojawiły się obawy dotyczące zdolności Alameda, a tym samym FTX, do zachowania wypłacalności w przypadku spadku ceny FTT.

Pierwsze domino upadło, gdy Changpeng „CZ” Zhao powiedział, że 6 listopada będzie sprzedawał udziały Binance w FTT. To zapoczątkowało śmiertelną spiralę negatywnych spekulacji, które spowodowały spadek ceny FTT. Doprowadziło to do kryzysu płynności, ponieważ inwestorzy rzucili się, by wycofać swoje aktywa z giełdy FTX. A 8 listopada FTX wstrzymało wszystkie wypłaty.

W rezultacie cena FTT spadła z 21,8 USD do najniższego poziomu 3,26 USD, dziesiątkując aktywa FTX. W międzyczasie Binance ogłosił plan zakupu FTX, ale wycofał się następnego dnia. Doprowadziło to FTX do braku funduszy na spłatę inwestorów i ostatecznie do złożenia przez giełdę wniosku o ochronę przed bankructwem 11 listopada. W postępowaniu upadłościowym ustalono, że FTX była winna swoim 50 największym wierzycielom ponad 3 miliardy dolarów. Powołani przez sąd likwidatorzy jako przyczyny upadku FTX podali poważne oszustwa i złe praktyki zarządzania ryzykiem.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to centrum społeczności, które chce być numerem jeden wśród gier typu ”play-to-earn”. To przestrzeń, w której gracze, inwestorzy krypto, programiści i przedsiębiorcy mogą łączyć się i dobrze się bawić, odkrywając rozwijającą się branżę GameFi. Na tej platformie będziesz mógł zobaczyć najnowsze popularne gry, przeczytać recenzje i uzyskać dostęp do najbardziej zaawansowanej wersji alfa GameFi, która pomoże Ci w pełni wykorzystać przygodę polegającą na graniu i zarabianiu.

Metacade zwrócił ostatnio na siebie uwagę ze względu na swoją filozofię społeczności, która stawia użytkowników na pierwszym miejscu. Celem Metacade jest maksymalizacja wartości użytkownika na każdym etapie i oddanie gier z powrotem w ręce graczy. Na przykład Metacade nagradza każdego, kto publikuje recenzje, wskazówki lub inne wartościowe treści tokenem MCADE. Uruchamia również program Metagrants, który pozwala użytkownikom kierować fundusze na gry, w które chcą grać na arenie opartej na rywalizacji, a gotowy tytuł jest dodawany do wirtualnego salonu gier Metacade.

Ostatecznym planem Metacade jest stać się pierwszym na świecie wirtualnym salonem gier należącym do graczy, który zrewolucjonizuje sposób tworzenia tradycyjnych centrów społecznościowych. Aby zrealizować tę wizję, Metacade planuje stać się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO) po zakończeniu rozwoju. Oznacza to, że każda decyzja dotycząca społeczności zostanie poddana pod głosowanie posiadaczom MCADE.

Dlaczego upadek FTX może być pozytywny dla Metacade (MCADE)?

Łącząc te elementy razem, można teraz zobaczyć, dlaczego upadek FTX może otworzyć drzwi dla nowych tokenów, takich jak Metacade. Niektórzy porównują jego upadek do bańki internetowej, która poważnie nadszarpnęła zaufanie, ale zachęciła firmy internetowe do przyjęcia bardziej zrównoważonych modeli biznesowych. To samo prawdopodobnie stanie się z rynkiem krypto, ponieważ niskie zaufanie oznacza, że więcej inwestorów krypto będzie szukać przejrzystych projektów o solidnych podstawach, takich jak Metacade.

Na przykład Metacade wyjaśnił, że 70% jego tokenów będzie dostępnych w presale, bez alokacji założyciela lub kapitału podwyższonego ryzyka. Wdraża również portfele z wieloma podpisami, które wymagają wielu posiadaczy kluczy do podpisania transakcji dokonywanych ze skarbca Metacade. Jak ujął to zespół w whitepaper Metacade, „osiągnięcie maksymalnego bezpieczeństwa dla $MCADE i jego posiadaczy jest naszym najwyższym priorytetem”, dlatego przechodzą pełny audyt Certik, jednego z liderów audytu blockchain.

Prawdopodobnie nastąpi również większe przesunięcie w kierunku zdecentralizowanych projektów, które nie mają centralnego punktu awarii. Gdy Metacade stanie się DAO, prawdopodobieństwo, że stanie się ofiarą wad centralizacji, jest znacznie zmniejszone, ponieważ decyzje podejmuje społeczność, a nie garstka ludzi z ukrytymi motywami.

Przede wszystkim projekty, które koncentrują się na swoich użytkownikach, a nie na zyskach, prawdopodobnie staną się znacznie bardziej atrakcyjne dla inwestorów. FTX jest doskonałym przykładem tego, co się dzieje, gdy scentralizowana grupa stawia na pierwszym miejscu zysk, a nie użytkowników, projekty takie jak Metacade mogą być antidotum na tę toksyczną filozofię.

Metacade (MCADE) może zostać zwycięzcą po fiasku FTX

Dopiero okaże się, jak skutki upadku FTX wpłyną na przyszłość kryptowalut. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadchodzi większy nadzór regulacyjny, co może nie być złe dla projektów takich jak Metacade. Zaufanie jest obecnie niskie, a tego rodzaju przejrzyste projekty będą prawdopodobnie bardzo poszukiwane przez inwestorów kryptowalutowych na całym świecie.

Biorąc pod uwagę szybkie tempo, w jakim rośnie liczba gier play-to-earn, w połączeniu z wieloma innowacyjnymi funkcjami i przejrzystym, zorientowanym na społeczność podejściem, Metacade wydaje się być doskonałą okazją inwestycyjną po upadku FTX. A zatem nie ma lepszego czasu, aby zaangażować się w token MCADE, który wciąż jest w presale. Jeśli szukasz świeżego tokena, który na pierwszym miejscu stawia inwestorów, a nie zysk, rozsądnie byłoby sprawdzić dzisiaj presale Metacade.