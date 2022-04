Początek roku 2022 był dla inwestorów VeChain (VET) dość burzliwy. Po tym, jak moneta spadła i straciła wiele na wartości, VET odbiła się od dna. Do tej pory token zdołał odzyskać prawie wszystkie straty poniesione w tym roku. Ale w jakim kierunku podąży cena po tych wydarzeniach? Będziemy analizować to dalej, ale oto niektóre z ostatnich wydarzeń:

Pomimo przyzwoitego rajdu w ostatnim tygodniu marca, VET zaczął się teraz wycofywać.

Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin moneta straciła na wartości około 13%.

Wskaźniki są jednak nadal pozytywne i w najbliższym czasie możemy być świadkami kolejnej hossy.

Źródło danych: Tradingview

VeChain (VET) – Czy może osiągnąć 0,1 USD?

Osiągnięcie poziomu 0,1 USD będzie dla VET nowym maksimum w 2022 roku. W rzeczywistości, ostatni raz monecie udało się wyjść ponad ten próg w październiku ubiegłego roku. Mimo, że na pierwszy rzut oka może się to wydawać mało prawdopodobne, VET nie jest wcale tak daleko od poziomu 0,1 USD. Moneta będzie musiała zwiększyć swoją wartość o 40%, aby osiągnąć ten kamień milowy.

Najciekawsze jest jednak to, co nastąpi po osiągnięciu poziomu 0,1 USD. W rzeczywistości, zanim VET osiągnie ten pułap, przebije już kilka kluczowych stref oporu i ustanowi byczy rajd, który może doprowadzić do ogromnych zwyżek.

Poza tym, krótkoterminowe perspektywy dla tej monety również pozostają bycze. Na przykład wskaźnik RSI jest obecnie pozytywny, a VET znajduje się powyżej 20- i 50-dniowej SMA.

Czy to właściwy czas na zakup VeChain (VET)?

W przypadku inwestycji długoterminowych, zakup VET jest zawsze dobrym momentem. Jest to jeden z najbardziej ekscytujących projektów w branży kryptowalutowej, który wciąż przyciąga wielu inwestorów o wysokiej renomie.

Ponadto, z punktu widzenia handlu krótkoterminowego, VET jest również byczy. Jest to zatem dobry zakup, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę możliwość wzrostu o 40% w kierunku 0,1 USD.