VeChain (VET) spadał przez ostatnie 4 dni z rzędu, co wygląda na krwawą łaźnię. Jednak wbrew temu, co można by sądzić, VeChain okazał się bardziej odporny. Chociaż spadł, to nie w tak dużym stopniu jak inne kryptowaluty. Jak więc może wyglądać droga do poprawy sytuacji?

VeChain (VET) napotka na opór na poziomie 0,06 USD w poszukiwaniu kolejnej hossy.

Moneta jest obecnie notowana na poziomie 0,045 USD, co oznacza spadek o około 3% w ciągu dnia.

Bycze przełamanie nastąpi tylko wtedy, gdy VET pokona poziom 0,06 USD.

Źródło danych: Tradingview

VeChain (VET) – Analiza i prognoza cenowa

Odporność, jaką wykazuje VET, jest godna pochwały. Jednak pomimo tego, moneta nadal pozostaje w niedźwiedzim trendzie długoterminowym. Istnieją jednak oznaki, że VET próbuje się skonsolidować. Kluczem będzie obserwowanie oporu na poziomie 0,06 USD.

Podczas gdy VET testował tę cenę w ostatnich tygodniach, prawie za każdym razem był odrzucany. Wraz z poprawą nastrojów na rynku kryptowalut, byki będą dążyć do kolejnego ataku na 0,06 USD. Jeśli uda im się wyjść ponad ten poziom, możemy być świadkami rajdu, który zaprowadzi monetę w kierunku 0,08 USD.

Będzie to prawie 45% więcej niż obecna cena. Jeśli jednak VET zostanie ponownie odrzucony na poziomie 0,06 USD, może spaść z powrotem do poziomu 0,03 USD zanim ponownie spróbuje się skonsolidować.

Dlaczego warto kupić VeChain (VET) teraz?

Jak wspomniano powyżej, długoterminowy trend dla VET jest niedźwiedzi. Moneta znacznie oddaliła się od swoich rekordów wszechczasów i nadal walczy o znalezienie popytu.

Jednak podstawy sieci VeChain zawsze były znakomite. Również długoterminowe perspektywy dla VET są bardzo pozytywne. Ostatni trend spadkowy daje inwestorom szansę na zakup projektu po niższej cenie niż normalnie.