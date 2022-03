Cena Vechain zbliża się dziś do 0,08 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 2,4 mld USD. Moneta wszechstronnej, korporacyjnej platformy L1 do inteligentnych kontraktów zwiększyła swoją wartość o 23,41% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jeśli interesują Cię unikalne funkcje i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Vechain, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Binance

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Coingate

Coingate to litewska firma FinTech założona w 2014 r. Brama płatnicza oferuje usługi przetwarzania płatności CryptoCurrency dla firm o dowolnych rozmiarach. Zarządzanie kontem na podstawie uprawnień, Fiat wypłaty na konto bankowe i zupełnie nowa funkcja rozliczeń poczty e-mail to zaledwie kilka powodów, dla których powiększenie stało się procesorem płatności dla wielu.

Czym jest Vechain?

Misją Vechain jest wykorzystanie technologii IoT i rozproszonego zarządzania w celu zbudowania ekosystemu, który rozwiązuje główne problemy związane z danymi dla wszystkich rodzajów przemysłu: energetycznego, medycznego, spożywczego i innych.

Platforma tworzy cyfrowy szkielet czwartej rewolucji przemysłowej, wykorzystując moc danych pozbawionych zaufania. Umożliwi ona bezzaufaną wymianę danych pomiędzy wieloma podmiotami w czasie rzeczywistym.

Platforma wykorzystuje dwa tokeny: VET i VTHO. Pierwszy z nich generuje drugi, służąc jako nośnik transferu wartości i magazyn wartości. Tokeny tworzą i zarządzają wartością w oparciu o publiczny blockchain VeChainThor.

Członkowie ekosystemu używają VTHO do uiszczania opłat za gaz. VET nie jest używany do zapisu danych.

Czy warto dziś kupić Vechain?

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji dotyczących Twoich finansów przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Prognoza cenowa Vechain

Price Prediction przewiduje, że w przyszłym roku cena minimalna wyniesie 0,09 USD. Najwyższa cena, do której może wzrosnąć VET to 0,11 USD. W 2024 roku ich zdaniem moneta będzie warta co najmniej 0,13 USD, średnio 0,14 USD i maksymalnie 0,16 USD.

