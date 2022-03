VeChain (VET) jest jedną z najlepiej prosperujących kryptowalut w minionym tygodniu. Mimo że cały rynek odnotował znaczne zwyżki, VET wzrósł aż o 54%. Czy ten trend wznoszący jest trwały? Szczegółowa analiza poniżej, ale oto co najpierw wiedzieć:

VET wykazywał trend wzrostowy przez ostatnie kilka dni, a w ciągu ostatnich 24 godzin podskoczył o prawie 15%.

Moneta napotyka jednak znaczący opór na poziomie 0,9 USD.

VET wybił się ponad 50-dniową EMA, co sugeruje bycze momentum.

Źródło danych: Tradingview

VeChain (VET) – Czy trend wzrostowy jest trwały?

Wzrost o 54% w ciągu zaledwie 7 dni nie jest łatwym osiągnięciem. VET jednak od kilku dni znajduje się w stałym trendzie zwyżkowym. Dla większości byków kluczowe było wybicie powyżej 50-dniowej EMA, które wydaje się, że zapoczątkowało silny rajd. Mimo to VET nadal pozostaje poniżej 200-dniowej średniej EMA, która wynosi około 0,9 USD. Okazuje się, że będzie to potężny poziom oporu.

Jak dotąd, moneta nie przetestowała jeszcze tego progu. Mimo, że VET wzrósł dziś o prawie 15%, jego cena pozostaje na poziomie bliskim 0,7 USD, nieznacznie niższym niż 0,9 USD.

Na razie jednak wydaje się, że trend wzrostowy jest kontynuowany. W ciągu ostatnich dwóch dni VET odnotował dwucyfrowe zyski. Jest prawdopodobne, że moneta ponownie powtórzy ten trend w ciągu najbliższych dwóch dni. Spowoduje to, że cena znacznie przekroczy 200-dniową EMA, co z kolei doprowadzi do zdecydowanego ruchu byków.

Czy warto teraz kupić VeChain (VET)?

Przebicie powyżej 50-dniowej EMA było sygnałem dla byków do wejścia. Z krótkoterminowego punktu widzenia nie jest jeszcze za późno. VET prawdopodobnie wzrośnie w najbliższych dniach. Ponadto, z długoterminowego punktu widzenia, wartość fundamentalna VeChain jest również dość niesamowita. Warto zainwestować w tę kryptowalutę.