Współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin podzielił się kilkoma swoimi największymi przewidywaniami w przestrzeni kryptowalutowej w ciągu ostatniej dekady, przyznając w wątku na Twitterze, że w przypadku kilku z nich całkowicie się pomylił.

Zastanowił się również nad wyciągniętymi wnioskami, wyjaśniając, gdzie stoi dziś w kwestii takich tematów jak regulacja Bitcoina, stablecoiny, mapa drogowa proof-of-stake Ethereum i Bitcoin Cash.

Jeden z najwcześniejszych komentarzy Buterina na temat regulacji kryptowalut pochodzi z lipca 2013 roku, kiedy współtwórca Ethereum mówił o zwiększonej uwadze regulacyjnej na Bitcoina i konsekwencjach, jakie będą one miały na pionierską kryptowalutę.

Jednak podczas gdy czuł, że Bitcoin jest odporny na ingerencję rządu, czuł, że rosnąca regulacja usług Bitcoina, takich jak giełdy, była znacząca w skutkach.

"Bitcoin opiera się rządowi nie poprzez bycie sprytnym w kwestii tego, w jakiej 'kategorii prawnej' się znajduje, ale raczej poprzez bycie technologicznie odpornym na cenzurę" – podsumował swoje przekonanie w tych wczesnych dniach.

Co do tego, co myśli dzisiaj, Buterin podzielił się, że wierzy, że decentralizacja jest dobra dla Bitcoina i będzie powodem, dla którego przetrwa nawet w najtrudniejszych środowiskach regulacyjnych. Jednak nadal uważa, że bycie odpornym na cenzurę nie wystarczy, jeśli flagowa kryptowaluta ma się rozwijać.

"Jasne, decentralizacja Bitcoina pozwoliła mu "przetrwać" w bardzo nieprzyjaznym klimacie regulacyjnym, ale nie mógłby "rozkwitnąć" – zauważył.

Według niego, aby strategia oporu przed cenzurą odniosła sukces, sieć musi mieć zarówno "technologiczną solidność, jak i publiczną legitymizację". Bez tego, jego zdaniem, szanse na sukces są ograniczone.

W tej sprawie współzałożyciel Ethereum powiedział, że to, co przedstawił jako harmonogram przejścia z proof of work na proof of stake, było wręcz śmieszne.

3. My projections from 2015 of when we will get PoS and sharding. Honestly, these were very wrong and worth laughing at; I'll share a screenshot of one of my presentations from 2015 so everyone can laugh more easily. pic.twitter.com/6tbsmajJyu

— vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022