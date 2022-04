Voyager Digital Ltd., jedna z najdynamiczniej rozwijających się amerykańskich platform kryptowalutowych, ogłosiła wstępne dane dotyczące przychodów i liczby użytkowników za ostatni kwartał fiskalny, który zakończył się 31 marca 2022 roku.

Steve Ehrlich, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Voyager, ogłosił:

"Voyager kontynuował wzrost liczby kont w kwartale zakończonym 31 marca 2022 roku, zwiększając liczbę rachunków o 115,000 zasilonych kont, co stanowiło nieco ponad 10% wzrost w stosunku do 31 grudnia 2021 roku i zostało osiągnięte w niezwykle wymagającym kwartale w oparciu o wolumen rynku spot. W omawianym kwartale Voyager zrealizował swój cel, jakim było rozszerzenie oferty produktowej, dostarczając pierwszą partię kart debetowych Voyager oraz dodając pulpit Voyager do znacznej grupy użytkowników w wersji beta. Nadal koncentrujemy się na pozycjonowaniu naszej platformy jako jednego z wiodących graczy na rynku cyfrowych aktywów dla konsumentów i oczekujemy dalszego wzrostu liczby klientów w 2022 roku".

3,5 mln zweryfikowanych użytkowników, 400 mln USD nowych depozytów

Voyager ogłosił kluczowe wskaźniki za ostatni kwartał fiskalny. Wstępnie szacuje się, że całkowite przychody za kwartał wyniosą około 100-105 mln USD. Jest to spadek z 164,8 mln USD w kwartale zakończonym 31 grudnia ubiegłego roku, ale wzrost z 60,4 mln USD rok do roku.

Całkowita liczba zasilonych kont na platformie kryptowalutowej wyniosła około 1,2 mln, co oznacza wzrost z 1,075 mln 31 grudnia i 274 tys. rok do roku.

Na dzień 31 marca 2022 roku platforma miała około 3,5 mln zweryfikowanych użytkowników, co oznacza wzrost z 3,2 mln na dzień 31 grudnia ubiegłego roku oraz o milion więcej niż rok wcześniej.

Kwota netto nowych depozytów w ostatnim kwartale wyniosła ok. 395 mln USD, co oznacza spadek z 1,04 mld USD z 31 grudnia.

Steve Ehrlich dodał:

"Jak wspomnieliśmy podczas naszej ostatniej konferencji prasowej, w 2021 roku skalowaliśmy naszą technologię, aby dostosować ją do szybkiego wzrostu w miarę przyspieszania adopcji kryptowalut przez główny nurt, a obecnie, w 2022 roku, zaczęliśmy realizować rozszerzenie naszego pakietu produktów i będziemy kontynuować wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, a także ekspansję geograficzną".