Wartość GMT rośnie nieprzerwanie od początku marca 2022 roku, kiedy to token pojawił się na Binance. Moneta wzrasta dzięki zapowiedzi tajemniczego, ale ważnego partnerstwa między STEPN i nieznanym podmiotem, którym prawdopodobnie będzie Binance.

Moneta zajmuje obecnie 81 miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić GMT, to trafiłeś we właściwe miejsce.

GMT (Green Metaverse Token) jest tokenem zarządzającym STEPN. Jego podaż jest ograniczona do 6 miliardów tokenów. STEPN to lifestylowa aplikacja Web3 z gamifikacją i zabawnymi elementami społecznymi.

Gracze, którzy posiadają NFT Sneakers mogą chodzić, uprawiać jogging lub biegać na świeżym powietrzu, aby zdobyć tokeny, które następnie mogą wykorzystać do wybicia nowych sneakersów.

Gracze kupują GMT i spalają je w aplikacji, aby ulepszać wysokiej jakości klejnoty, wybijać fajne trampki i brać udział w głosowaniu.

Gracze mogą sprzedać lub wydzierżawić swoje trampki NFT na rynku w aplikacji. Zgromadzone środki przechowują w portfelu w aplikacji, który posiada wbudowaną funkcję wymiany.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Digital Coin Price przedstawia następującą prognozę cenową:

