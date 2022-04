Wartość The Graph rośnie o 17%: oto gdzie kupić GRT

Dzisiejsza cena The Graph wynosi 0,39 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 217,2 mln USD. W ciągu ostatniej doby kurs The Graph wzrósł o 16,65%.

Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o sieci i monecie The Graph, w tym czy i gdzie kupić token, jeśli się na niego zdecydujesz.

Najlepsze miejsca do kupienia The Graph

Ponieważ GRT jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić GRT za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić GRT już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na GRT

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym GRT.

Czym jest The Graph?

The Graph to protokół do wyszukiwania danych w sieci Ethereum Mainnet i podobnych sieciach, zasilający wiele aplikacji w szerszym ekosystemie Web3 i częściowo DeFi.

GraphQL jest używany do pobierania danych blockchain, które są następnie wykorzystywane do budowania i publikowania podgrafów. Programiści mogą łatwo rozpocząć budowanie w tej sieci, ponieważ usługa jest hostowana w produkcji.

The Graph obsługuje indeksowanie danych z Ethereum, IPFS i POA.

The Graph ma na celu wprowadzenie niezawodnej zdecentralizowanej infrastruktury publicznej do głównego nurtu. Uczestnicy używają Graph Token (GRT), aby zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne sieci i integralność danych, które są wyszukiwane.

Czy warto kupić The Graph już dziś?

The Graph może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa The Graph

Price Prediction jest dość byczo nastawiony do GRT. Przewidują, że w tym roku kurs może wzrosnąć do 0,66 USD, a średnia cena handlowa wynosi 0,58 USD. Zdaniem analityka w 2023 roku token będzie wart co najmniej 0,84 USD, ale bardziej prawdopodobne jest, że jego średnia cena wyniesie 0,87 USD.

W kolejnym roku kurs The Graph powinien wynosić co najmniej 1,19 USD. Maksymalnie może wzrosnąć do 1,41 USD, a średnia cena handlowa osiągnie 1,23 USD. Najniższa możliwa cena w 2025 roku to 1,81 USD.

Wallet Investor jest przeciwnego zdania. Uważa on, że The Graph jest złą inwestycją jednoroczną. Zdaniem analityka jego cena pozostanie niezmieniona, a Twoja inwestycja może stracić na wartości.

The Graph w mediach społecznościowych