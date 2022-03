Fundusz ADA Yield Fund rozpoczyna działalność z kwotą 100 milionów dolarów i przyniesie korzyści rosnącemu ekosystemowi zdecentralizowanych finansów (DeFi) Cardano poprzez płynność i inne zasoby.

Wave Financial ogłosiło uruchomienie Wave ADA Yield Fund, funduszu o wartości 100 milionów dolarów, którego celem jest wspieranie ekosystemu blockchain Cardano (ADA).

Według prezesa Wave Financial Davida Siemera, fundusz jest przeznaczony wyłącznie do zapewniania płynności i jest skierowany do zdecentralizowanych giełd (DEX), protokołów pożyczkowych i emitentów stablecoinów. Fundusz będzie również wspierał pule udziałów w ekosystemie Cardano DeFi.

"Każda z tych zdecentralizowanych aplikacji przyczynia się do silnego fundamentu blockchain Cardano, ponieważ realizuje w pełni funkcjonalny i zróżnicowany ekosystem" – powiedział Siemer w komunikacie prasowym udostępnionym CoinJournal w środę.

Wave to mająca siedzibę w Los Angeles firma zarządzająca inwestycjami w aktywa cyfrowe, regulowana przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Firma twierdzi, że fundusz jest odzwierciedleniem jej celów w ekosystemie kryptowalut, w tym wsparcia dla obiecujących przedsiębiorców.

Rozwijający się ekosystem Cardano przyciąga inwestorów instytucjonalnych

Cardano uruchomiło funkcję inteligentnych kontraktów w 2021 roku i w ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowało lawinowy wzrost aktywności deweloperów. Jak twierdzi Charles Hoskinson, założyciel Input Output (IOHK), setki z nich rozpoczęło działalność dzięki inicjatywom finansowania społecznościowego.

Jednak kolejne są na różnych etapach rozwoju, a fundusz ADA może okazać się strzałem w dziesiątkę. Hoskinson zgadza się z tym sentymentem, zauważając w oświadczeniu, że ekosystem Cardano odniesie sukces, jeśli projekty zbudowane na blockchainie będą się rozwijać.

"Cieszymy się, że ADA Yield Fund przeznacza znaczne środki finansowe, aby ułatwić stały wzrost i akceptację rynku" – dodał.

Cardano nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych, a popyt jeszcze bardziej zwiększa wolumen dużych transakcji w łańcuchu. Dane pokazują , że od początku roku transakcje na kwotę 100,000 USD lub wyższą w ADA wzrosły prawie 50-krotnie.