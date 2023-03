Wiadomości FTX: Nowy dyrektor generalny przejmuje stery FTX, podczas gdy Metacade gwałtownie rośnie w presale

Publiczny spór między starym a nowym prezesem FTX trafił ostatnio na pierwsze strony gazet, ale inwestorzy nie stracili wiary w przyszłość Web3. Metacade, zupełnie nowy projekt, pomaga branży wyjść z zapaści FTX, odnosząc znaczący sukces już w pierwszej połowie swojej presale.

Więcej wiadomości FTX w następstwie upadku FTX

Po upadku FTX w listopadzie 2022 roku Sam Bankman-Fried nieustannie walczył o to, by nie pojawiać się na pierwszych stronach gazet. Najnowsze wiadomości FTX dotyczące Sama Bankmana-Frieda przedstawiają nowego dyrektora generalnego, Johna Raya, byłego CEO drugiej co do wielkości giełdy aktywów cyfrowych w Web3.

John Ray niedawno ogłosił zamiary wznowienia działalności przez FTX. Sam Bankman-Fried odpowiedział na to negatywnie, sugerując, że John Ray po prostu składa deklaracje i powinien zwrócić fundusze wszystkim użytkownikom , jeśli poważnie traktuje swoje intencje.

W odpowiedzi John Ray nazwał komentarze Sama Bankmana-Frieda „nieprzydatnymi”. Dopiero z czasem okaże się, czy ostatnie wiadomości FTX będą miały pozytywny skutek dla tysięcy użytkowników, którzy stracili środki na niewypłacalnej giełdzie. Tak czy inaczej, upadek FTX nadal powoduje załamanie na pozostałych rynkach krypto.

Yahoo niedawno poinformowało, że BlockFi miał ponad 1,2 miliarda dolarów w aktywach cyfrowych związanych z FTX i Alamedą podczas upadku FTX. BlockFi jest krypto-powiernikiem i protokołem pożyczania kryptowalut, który niedawno zbankrutował z powodu upadku FTX, podając nadmierną ekspozycję na giełdę jako główny powód swojej niewypłacalności.

Wiadomości FTX nadal pojawiają się na pierwszych stronach gazet ze względu na rozległe skutki uboczne tego wydarzenia. Jako druga co do wielkości giełda kryptowalut w czasie upadku FTX, platforma ta posiadała wiele miliardów dolarów związanych z funduszami użytkowników, które nagle i bez ostrzeżenia stały się niedostępne.

Co wiadomości FTX oznaczają dla nowych projektów, takich jak Metacade?

Upadek FTX zaszkodził wielu projektom Web3, ale na Metacade nie miało to wpływu. W rzeczywistości Metacade nadal rośnie w siłę, gdy presale jego tokenów MCADE osiąga półmetek.

Metacade zebrał $9,1m w ciągu 15 tygodni od rozpoczęcia swojej presale. Jest to świadectwo obiecującego długoterminowego potencjału nowej platformy GameFi, która stanie się największym projektem tego rodzaju, jaki można znaleźć w dowolnym miejscu na blockchainie.

Istnieją fundamentalne różnice między projektem takim jak Metacade a projektem takim jak FTX. FTX ma na celu przechowywanie zasobów cyfrowych dla swoich klientów, podczas gdy Metacade to zdecentralizowana aplikacja zaprojektowana w celu zapewnienia graczom nagród finansowych.

Metacade wykorzystuje technologię blockchain, aby zapewnić bezpieczną i tokenizowaną rozgrywkę. Certik niedawno przeprowadził audyt tej platformy, aby upewnić się, że wszystkie inteligentne kontrakty znajdujące się na niej są dostarczane bezpiecznie, co jest wyraźnym przeciwieństwem FTX, gdzie fundusze klientów były źle zarządzane przez zhańbionego byłego dyrektora generalnego, Sama Bankmana-Frieda.

Czym jest Metacade?

Metacade to pierwsza arkada gier kierowana przez społeczność na blockchainie. Będzie on oferować największe gry arkadowe spośród wszystkich istniejących projektów, przy czym każdy tytuł będzie miał zintegrowane nagrody finansowe dzięki funkcjom „graj, aby zarobić”.

Metacade ma zrewolucjonizować świat Web3, stając się skoncentrowanym na użytkowniku centrum społecznościowym, wraz z użytkownikami, którzy mogą odblokować lukratywny potencjał zarobkowy dzięki innowacyjnej mechanice. Dzięki Metacade możliwości zarabiania na grach nigdy nie były bardziej obiecujące.

Jak działa MCADE?

Arkada Metaverse zaoferuje kompleksowe wrażenia z GameFi . Użytkownicy mogą grać solo i zdobywać nagrody w postaci krypto, przechodząc przez niekończące się poziomy w całej gamie gier arkadowych Metacade lub dołączać do płatnych turniejów, aby wygrać główne nagrody wypłacane w MCADE.

Centrum społecznościowe Metacade przenosi kryptowaluty na wyższy poziom i nagradza użytkowników za ich wkład w społeczność. Twórcy treści mogą publikować recenzje gier, dzielić się najnowszymi spostrzeżeniami na temat przestrzeni gier blockchain i wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami, jednocześnie zarabiając w krypto.

Projekt ten udostępnia również użytkownikom nowe zadania krypto dla Web3 za pośrednictwem funkcji Work2Earn. Połączy to użytkowników z możliwościami płatnej pracy w projektach partnerskich Metacade, od pracy w niepełnym wymiarze godzin do pełnego etatu. Work2Earn ma na celu pomóc użytkownikom rozpocząć karierę w technologii blockchain.

Metacade pomaga kryptowalutom przejść przez upadek FTX

Innowacje, takie jak Metacade, mogą pomóc w rozszerzeniu przypadków użycia technologii blockchain. Projekt ten pomaga poprawić nastroje na rynkach krypto dzięki swoim unikalnym i cennym usługom.

Metacade to także w pełni bezpieczna okazja inwestycyjna, która może pomóc odbudować zaufanie po upadku FTX. Pomimo ciągłego strumienia wiadomości FTX, pozytywne projekty, takie jak Metacade, nadal przyciągają do siebie inwestorów ze względu na ich długoterminowe zaufanie do blockchain i Web3.

Czy warto kupić MCADE?

Presale tokena MCADE może być najlepszą okazją inwestycyjną od czasu upadku FTX. Projekt ten ma znaczny długoterminowy potencjał pomimo negatywnych wiadomości FTX, ponieważ inwestorzy nie stracili zaufania do zdolności Metacade do dostarczania kompleksowych doświadczeń GameFi przy użyciu technologii blockchain.

W presale MCADE cena tego tokena wzrośnie z 0,008 USD do 0,02 USD, więc inwestorzy powinni szybko kupić MCADE, aby skorzystać z najlepszej możliwej ceny. Metacade bez wątpienia pomaga odwrócić uwagę od ostatnich wiadomości odnośnie FTX do bardziej pozytywnej przestrzeni. W rezultacie MCADE nadal przyciąga uwagę ze względu na swoje unikalne możliwości.