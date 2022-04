Wielka Brytania zaakceptuje stablecoiny jako formę płatności

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił plany rozpoczęcia regulacji stablecoinów, torując im drogę do wykorzystania jako uznana forma płatności w kraju. Jest to część serii działań mających na celu przekształcenie kraju w globalne centrum technologii i inwestycji w kryptowaluty.

Inne środki obejmują współpracę z Mennicą Królewską nad NFT, tworzenie przepisów dotyczących „piaskownicy infrastruktury rynku finansowego”, aby pomóc firmom w innowacjach, co jest kierowane przez FCA „CryptoSprint” oraz grupę angażującą do ściślejszej współpracy z przemysłem.

Usługi finansowe w Wielkiej Brytanii pozostają w czołówce

Środki mają na celu przyciągnięcie miejsc pracy i inwestycji oraz zapewnienie konsumentom większego wyboru. Obejmują one również badanie sposobów uczynienia brytyjskiego systemu podatkowego bardziej konkurencyjnym. Zachęci to do dalszego rozwoju rynku aktywów kryptograficznych.

Rishi Sunak, kanclerz skarbu skomentował:

"Moją ambicją jest uczynienie Wielkiej Brytanii globalnym centrum technologii aktywów kryptowalutowych, a działania, które przedstawiliśmy dzisiaj, pomogą zapewnić firmom możliwość inwestowania, wprowadzania innowacji i rozwijania się w tym kraju. Chcemy widzieć firmy jutra – i tworzone przez nie miejsca pracy – tutaj, w Wielkiej Brytanii, a dzięki skutecznej regulacji możemy dać im pewność, której potrzebują, aby myśleć i inwestować w perspektywie długoterminowej. Jest to część naszego planu zapewnienia brytyjskiej branży usług finansowych zawsze w czołówce technologii i innowacji".

Umożliwienie emitentom stablecoinów działania i inwestowania

Rząd wprowadzi stablecoiny w ramach regulacji dotyczących płatności, umożliwiając emitentom tokenów i dostawcom usług pracę i inwestowanie w Wielkiej Brytanii.

Ogłosili również plany przeglądu pożyczek DeFi, w których posiadacze aktywów kryptowalutowych pożyczają je dla zysku. Pożyczki te zostaną poddane specjalnemu opodatkowaniu.

Ponadto rząd podejmie kroki w celu rozszerzenia zakresu zwolnienia menedżera inwestycyjnego o aktywa kryptowalutowe. Pan Sunak zlecił Mennicy Królewskiej stworzenie tego lata tokena niewymienialnego (NFT).