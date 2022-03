W ciągu ostatnich kilku dni wieloryby Ethereum zaczęły inwestować w Chainlink (LINK) . W rzeczywistości LINK wyprzedził Yearn Finance jako najczęściej handlowane aktywo przez wieloryby. Co to oznacza? I czy Ty też powinieneś pójść w ich ślady? Oto kilka najważniejszych informacji:

Na chwilę obecną LINK jest najczęściej handlowaną kryptowalutą przez 1000 największych wielorybów Ethereum.

Sugeruje to, że znaczący inwestorzy są byczo nastawieni do LINK w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

W momencie publikacji kurs LINK wynosił 13,24 USD, co oznacza spadek o około 6% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Źródło danych: Tradingview

Dlaczego wieloryby ETH kupują Chainlink (LINK)

Należy pamiętać, że 100 największych portfeli Ethereum jest wartych 1,3 miliarda dolarów. Są to więc ludzie z dużą ilością pieniędzy do dyspozycji, a każdy ich ruch może mieć trwały wpływ na cenę dowolnego aktywa. W największym portfelu ETH znajduje się obecnie prawie 168 mln USD w LINK. Jest to ogromna kwota, która sugeruje, że moneta jest atrakcyjna dla byków.

Ponadto, Chainlink wykonuje ważne ruchy. Projekt ogłosił wczoraj, że uruchamia wsparcie dla tokenizowanych wieczystych puli swapowych dla Float Capital, który jest oparty na Avalanche. Chainlink wykonuje również znaczące ruchy w zakresie NFT w połączeniu z Ethereum. Tworzy to idealną mieszankę dla przyszłego wzrostu.

Czy warto kupić Chainlink (LINK)?

Dlaczego powinieneś kupić Chainlink (LINK)Poza ostatnimi wydarzeniami, na które zwróciliśmy uwagę powyżej, nie ma wątpliwości, że Chainlink jest jednym z głównych projektów kryptowalutowych pod względem kapitalizacji rynkowej. Moneta uległa stagnacji pod względem ruchu kursu w ciągu ostatniego miesiąca.

Nie zmienia to jednak w żaden sposób długoterminowych perspektyw tej monety. LINK będzie ogromny i jest to jedna z tych monet, których posiadanie powinien rozważyć każdy inwestor kryptowalutowy.