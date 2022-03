94. gala rozdania Oscarów zostanie zapamiętana z powodu przynajmniej jednego nieoczekiwanego wydarzenia: Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka podczas ceremonii po tym, jak ten ostatni obraził jego żonę Jadę Pinkett Smith. Will Smith zdobył nagrodę dla najlepszego aktora.

Token Will Smith Slap (Will Smith Inu) szybko pojawił się na rynku. Jest on notowany na giełdach UniSwap i PancakeSwap.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby uzyskać wszystkie szczegóły na temat Will Smith Inu: czym jest, czy warto w niego zainwestować i gdzie znajdują się najlepsze miejsca aby tego dokonać.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić Will Smith Inu

Ponieważ WSI jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić WSI za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić WSI już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na WSI

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym WSI.

Czym jest Will Smith Inu?

Wolumen obrotu wygenerowany przez Will Smith Inu wyniósł prawie 3,7 miliona dolarów w mniej niż 24 godziny. Token wciąż rośnie: według Nomics, do dziś zwiększył swoją wartość o 36,24%.

Wiodące media podały, że twórca WSI zarobił w Ethereum około 33,000 USD. Po odjęciu kosztów konfiguracji kontraktu i płynności, daje to zysk netto w wysokości 20,000 USD w ciągu kilku godzin.

Dane OpenSea pokazują, że nowo utworzona organizacja o nazwie Will Smith Slap DAO sprzedała NFT o wartości 13,3 ETH w mniej niż 24 godziny. Przy obecnych cenach jest to ponad 40,000 USD.

Czy warto dziś kupić Will Smith Inu?

Czołowi analitycy odpowiadają zbiorowym i zdecydowanym "nie". WSI może spotkać los zeszłorocznego tokena Squid. Jako nowe aktywo jest niezwykle niestabilny. Ma pewne przesłanki do tego, że zostanie schowany pod dywan.

Prognoza cenowa Will Smith Inu

Jak dotąd nie ma oficjalnej prognozy ceny tokena. Analitycy kryptowalutowi nie zobowiązali się do żadnej prognozy. Dane Nomics pokazują, że jego obecna cena wynosi 0,0000000113 USD.

Will Smith Inu w mediach społecznościowych