Natywny łańcuch giełdy kryptowalutowej Binance został zawieszony w czwartek po tym, jak exploit doprowadził do ujawnienia milionów dolarów w kryptowalutach.

Incydent oczywiście wysłał fale uderzeniowe przez świat kryptowalut, ale dla mnie podkreślił również zagrożenia związane z decentralizacją.

Nie zrozumcie mnie źle. Decentralizacja jest prawdopodobnie pojedynczym największym filarem wszystkiego, na którym zbudowane są kryptowaluty. Jest to koncepcja, która ma prawdziwą szansę na zmianę wszystkiego, co wiemy o finansach, pieniądzach i gospodarce w ogóle. Może uczynić świat lepszym miejscem.

Ale incydent z Binance podkreśla, że na tym wczesnym etapie kryptowalut – nie zapominajmy, że Satoshi Nakamoto napisał swoją księgę Bitcoina dopiero w 2008 roku – decentralizacja stwarza również pewne bardzo realne zagrożenia.

Co się stało z Binance i co ma z tym wspólnego decentralizacja?

Atakujący obrał za cel szansę Binance późnym wieczorem w czwartek, z początkowymi ruchami na łańcuchu sugerującymi, że dwa miliony tokenów BSC były na celowniku.

BNB Chain szacuje, że ponad 100 milionów dolarów aktywów zostało przeniesionych, ale potwierdził, że 7 milionów dolarów aktywów zostało prawie natychmiast zamrożonych, zmniejszając całkowite straty.

Decyzja o wstrzymaniu całego łańcucha jest oszałamiającym posunięciem ze strony Binance. Jak już wspomniałem, blockchainy mają być zdecentralizowane. Ten epizod pokazuje, że w przypadku BNB jest zupełnie odwrotnie.

Oczywiście, rzuca to na szalę wszystkie rodzaje problemów. Puryści kryptowalutowi są w gorączce o tym, że jest to dosłownie jedna firma prowadząca cały ekosystem – dokładnie to samo, co Web 2.0 i co kryptowaluty rzekomo próbują zwalczyć.

Mają rację. Potem znowu, zdolność Binance do zamrożenia 7 milionów dolarów pokazuje, że pomimo pójścia wbrew mantrze kryptowalut, centralizacja ma również swoje zalety. 7 milionów dolarów może blednąć w porównaniu z całkowitą wielkością naruszenia w tym przypadku, ale to wciąż cholernie dużo pieniędzy. A to wciąż wczesne dni – może być więcej skonfiskowanych do czasu, gdy to przeczytasz.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022

Czy reputacja Binance ucierpi?

Binance działa na tak silnej pozycji na rynku, a także jest zarządzany przez bardzo popularnego CEO, że faktycznie wierzę, że ten incydent zostanie w dużej mierze zamieciony pod dywan.

Binance nawet został zhakowany jeden raz wcześniej. Jest to również technicznie magiczna produkcja 100 milionów dolarów BNB z cienkiego powietrza, a nie bezpośredni atak na konsumentów, co jest ważnym rozróżnieniem (choć nadal straszne dzieje dla wszystkich posiadaczy BNB).

Poprzednim razem klienci Binance byli celem ataku. W 2019 roku hakerzy ukradli 40 milionów dolarów w Bitcoinach. Reakcja Binance była wzorowa, natychmiast ruszając, aby zapewnić klientów, że każdy dotknięty grosz zostanie zrekompensowany. I to jest dokładnie to, co się stało. Od tego czasu nawet uruchomili fundusz ubezpieczeniowy, którego celem jest rekompensowanie klientów, gdyby coś takiego kiedykolwiek się powtórzyło.

Z rodzącą się technologią, taką jak kryptowaluty, takie rzeczy są niestety skazane na to, aby się wydarzyć. Z firmami takimi jak Binance, zapewniającymi klientów, że ich fundusze zawsze będą bezpieczne, to postrzegane ryzyko jest oczywiście zmniejszone.

Ale jest to możliwe tylko przy pewnym stopniu centralizacji. W całkowicie zdecentralizowanym świecie, exploit taki jak ten byłby bezkarny. W rzeczywistości, nie muszę być tutaj hipotetyczny – klienci posiadają fundusze skradzione od nich cały czas i rzadko istnieje możliwość odwołania się.

Jak już powiedziałem, decentralizacja to piękna rzecz. Ale ten epizod jest nieprzyjaznym przypomnieniem, że wiąże się również z ryzykiem, i podczas gdy branża sama się podnosi, wprowadza innowacje i wymyśla rzeczy na bieżąco, klienci muszą o tym pamiętać.

Bądźcie bezpieczni.