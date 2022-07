Jedną z interesujących warstw powstającej przestrzeni Web3 są media społecznościowe. Nie ma jeszcze firmy, która zrobiłaby duże wrażenie w przestrzeni i przechwyciła dominujący kawałek udziału w rynku, mimo że wielu twierdzi, że media społecznościowe są dojrzałe do tego, aby zostać zakłócone przez technologię, którą Web3 może zaoferować.

Staje się to tym bardziej palący obszar w obecnym wieku, gdzie platformy mediów społecznych są w obliczu kontrowersji na temat tego, co stanowi wolność słowa, i co władza scentralizowanych firm takich mieć. Nie wspominając już o miliarderach, którzy starają się o to, aby najważniejsze serwisy społecznościowe stały się prywatne.

Przeprowadziłem wywiad ze współzałożycielem i dyrektorem generalnym CyberConnect, Wilsonem Wei, po uruchomieniu pierwszego produktu, Link3, aby uzyskać pewne spostrzeżenia w tym zakresie.

Jako sieć społeczna o weryfikowalnej tożsamości, Link3 będzie wykorzystywać zarówno dane on-chain, jak i off-chain, aby dostarczać weryfikowalne informacje. Strona profilowa Link3 służy również jako holistyczna tożsamość użytkownika, co zdaniem CyberConnect umożliwi bardziej wiarygodne nawiązywanie kontaktów i znaczących połączeń między użytkownikami i organizacjami. Jest to nowa koncepcja i pojawia się w momencie kiedy mamy do czynienia z tak przejmującym spojrzeniem rynku i społeczeństwa na media społecznościowe, co sprawia, że jest to interesujący wywiad.

CoinJournal (CJ): Jak szkodliwy jest według ciebie rynek niedźwiedzia w tym miejscu, jeśli chodzi o przekonanie normalnych ludzi do emigracji z konwencjonalnych mediów społecznościowych do tej nowatorskiej wersji opartej na technologii blockchain? Z psychologicznego punktu widzenia, czy uważasz, że teraz trudniej będzie zdobyć trakcję?

Wilson Wei (WW): Zainteresowanie użytkowników Web2 zdecydowanie spadło ze względu na rynek. Jednak wizja Web3 Social i Link3/CyberConnect polega na zbudowaniu lepszego internetu z weryfikowalnymi i holistycznymi tożsamościami, które sprzyjają zaufaniu, bardziej znaczącym połączeniom i lepszej kontroli użytkowników nad ich danymi.

Jest to poprawa tego, co mieliśmy w konwencjonalnych mediach społecznościowych i korekta tego, gdzie poszedł na manowce w poprzednich modelach Web2. Blockchain i kryptowaluty, między innymi, są tym, co sprawia, że ta wizja jest teraz możliwa i są to krytyczne narzędzia, ale nie są to cele same w sobie.

Każdy zasługuje na lepsze cyfrowe doświadczenia społeczne, a użytkownicy będą głosować na lepsze usługi swoim czasem i wyborem.

CJ: Czy uważasz, że należy powstrzymać potęgę scentralizowanych firm zajmujących się mediami społecznościowymi, takich jak Meta?

WW: Tak, wierzymy w model skoncentrowany na użytkowniku dla całej Sieci. Nie chodzi o to, że scentralizowane firmy z branży mediów społecznościowych są nieuchronnie złe, ale o to, że użytkownicy powinni mieć ostateczną kontrolę i wybór nad tym, z jakich usług chcą korzystać i jak ich cyfrowe tożsamości mogą być wykorzystywane.

CJ: W tej przestrzeni jest kilku konkurentów – co wyróżnia Link3?

WW:

Więcej wymiarów tożsamości; weryfikowalna; relacyjna tożsamość.

W Web2 utrzymujemy naszą publiczną personę poprzez śledzenie ludzi, publikowanie treści i samopotwierdzanie wszelkiego rodzaju atrybutów i preferencji. Link3 wprowadza nowy zestaw wymiarów, które opowiadają bardziej autentyczną i kompletną historię o tym, kim jesteś: Twoje powiązania z innymi osobami i organizacjami, niezależnie od platformy; Aktywa , które posiadasz, które reprezentują Twój status i upodobania; Referencje wydane przez strony trzecie, takie jak DAO i projekty, dotyczące twoich kluczowych osiągnięć i ról; Wszystkie inne rejestry aktywności w sieci, takie jak głosy i darowizny, które świadczą o Twoim zaangażowaniu w społeczności.

Ze wszystkich dodanych wymiarów kontekstów i znaczeń wyrośnie endogeniczna warstwa zaufania, ponieważ są one weryfikowalne.

Dzięki takim połączeniom i zapisom, tożsamości relacyjne są organiczne i ewoluujące, autentyczne i godne zaufania, bogate w konteksty i znaczące, dokładnie takie, jakimi jesteśmy jako istoty społeczne i chcielibyśmy, aby każdy był w istotnych relacjach.

CJ: Jaka Twoim zdaniem jest przyszłość zarówno dla sieci społecznościowych Web3, ale także konwencjonalnych firm takich jak TikTok czy Facebook?

WW:

Zorientowanie na użytkownika i samowystarczalność:

Jak wspomnieliśmy w powyższej odpowiedzi. Użytkownicy powinni być podstawowym spoiwem sieci i to oni powinni mieć ostateczną kontrolę i wybór nad tym, z jakich usług chcą korzystać i jak ich cyfrowe tożsamości mogą być wykorzystywane.

Weryfikowalność i wiarygodność:

Jako kluczowa propozycja wartości Link3, przyszłość sieci społecznościowych powinna mieć wbudowaną strukturę zaufania. Jest to niezbędne, aby w pełni uwolnić pozytywny potencjał łączności w społeczeństwach ludzkich i umożliwić lepszą współpracę. Uważamy, że kluczem do tego jest weryfikowalność pewnych kluczowych i różnorodnych wymiarów tożsamości cyfrowych.

Otwartość, przenośność i komponowalność:

Podobnie jak idea skoncentrowana na użytkowniku, nowa wizja lepszych sieci społecznościowych nie powinna zamykać użytkowników ani danych użytkowników w murach poszczególnych platform. Użytkownicy powinni być w stanie przenieść swoje połączenia, zainteresowania i wszystkie inne znaczące dane, które stanowią część ich tożsamości, na dowolną platformę lub usługi, które preferują. Oznacza to również, że programiści i dostawcy usług będą mogli korzystać z tych danych, aby dostarczać bardziej płynnych i bogatych w kontekst doświadczeń.

CJ: Niedawno, w maju, zakończyliście udaną rundę pozyskiwania funduszy z serii A. Czy odczuliście ulgę, że udało się ją zamknąć zanim pojawiła się pełna skala kryzysu i spowolnienia?

WW:

Byliśmy przygotowani i od początku zobowiązaliśmy się budować nawet w czasach kryzysu

Jako seryjny zespół przedsiębiorców, z ponad 7 latami w social, Web3 i blockchain, poprzednie doświadczenia nauczyły nas, że kluczowe jest kontynuowanie budowania podczas dekoniunktury. Pomimo wyzwań, rynki niedźwiedzi są dla nas świetnym czasem, aby skupić się na budowaniu, wysyłce i tworzeniu wartości. Łatwiej będzie również rozpoznać prawdziwie wizjonerskie i tworzące wartość projekty, ponieważ hałas ucichnie wraz z szumem rynkowym.

Naprawdę doceniamy wszystkich naszych niesamowitych sponsorów za ich zaufanie i wsparcie. Są oni bardzo wybraną grupą partnerów, którzy są długoterminowo przekonani do Web3, dzielą z nami misję, obdarzyli nasz zespół ogromnym zaufaniem i zapewniają wszelkie wsparcie, którego potrzebujemy poza finansowym. Jesteśmy błogosławieni i dobrze wyposażeni, że są z nami w tej przygodzie.

„Sociale” będzie najważniejszą częścią Web3. „Włączenie wszystkich do Web3” to ambitna i wymagająca misja. Zbudowaliśmy świetny zespół z doskonałą wiedzą i doświadczeniem. Dzięki wsparciu naszych niesamowitych inwestorów, jesteśmy dobrze przygotowani do budowania i tworzenia długoterminowej wartości nawet podczas potencjalnej zimy.

CJ: Jaki jest najlepszy sposób, aby popchnąć adopcję tutaj? Czy kiedykolwiek rozważalibyście próbę zwabienia obecnych influencerów mediów społecznościowych do Web3 w celu promowania platformy?

WW: