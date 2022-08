Który blockchain zwycięży? Częste pytanie w świecie kryptowalut. Ale tak naprawdę, przyszłość jest prawdopodobnie jedną z interoperacyjności. Niektóre blockchainy będą większe niż inne, ale wiele z nich będzie istnieć.

Usiadłem z Ramem Ramachandranem w najnowszym odcinku podcastu CoinJournal, aby omówić tę kwestię i więcej. Ram jest dyrektorem generalnym Router Protocol, warstwy infrastruktury, która ma na celu umożliwienie komunikacji między blockchainami.

Ram jest w kryptowalutach od najlepszej części dekady, co oznacza, że ma dobrą perspektywę na ostatni zwrot niedźwiedzia i jak to się ma do tego, co jeszcze widzieliśmy. Wcześniej pracował na tradycyjnych rynkach kapitałowych, Ram pracował nawet dla agencji ratingowej Moody’s podczas Wielkiego Kryzysu Finansowego, co oznacza, że ma unikalną perspektywę z czasu, gdy znajdował się w samym sercu burzy.

Omawiamy rynek niedźwiedzia, dlaczego Ram wierzy, że Ethereum pozostanie królem, obecną gospodarkę, inflację, interoperacyjność, prowadzenie start-upu w obecnych burzliwych czasach i wiele więcej.

Pełny wywiad znajduje się poniżej:

Spotify -> tutaj

YouTube do obserwowania wkrótce

Dane kontaktowe Router Protocol

Strona Router Protocol: www.routerprotocol.com

Twitter: @routerprotocol

Flagowy Dapp: app.thevoyager.io/swap

Telegram: routerprotocol

Discord: tutaj