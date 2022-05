Blindex, wielowalutowa platforma stablecoinów DeFi, ogłosiła uruchomienie dwóch nowych algorytmicznych stablecoinów – $bGBP (Great British Pound) i $bXAU (Gold).

Jest to całkiem interesująca zapowiedź, zwłaszcza, że są to algorytmy, które są źródłem ciągłych dyskusji w świecie kryptowalut. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i stabilność stablecoina UST firmy Terra, który w ostatnim czasie stał się szczególnie aktualny, ogłoszenie Blindex jest wyjątkowo interesujące.

Protokoły Blindex zostały również zintegrowane z RSK, platformą inteligentnych kontraktów, która współpracuje ze zdecentralizowanymi aplikacjami zabezpieczonymi przez sieć Bitcoina. Oznacza to, że stablecoiny zostaną uruchomione na Bitcoinie, co jest dodatkowym atutem i odróżnia je od prawie wszystkich innych stablecoinów na rynku. Jeśli dodać do tego fakt, że jeden ze stablecoinów jest powiązany ze złotem, czyli prawdopodobnie najbardziej spolaryzowanym aktywem, jeśli chodzi o entuzjastów kryptowalut, byliśmy bardzo zdeterminowani, aby dowiedzieć się więcej.

Przeprowadziliśmy więc wywiad z Omarem Pazem, głównym współtwórcą w Blindex, aby poznać jego przemyślenia na temat bezpieczeństwa algorytmicznych stablecoinów, RSK, Bitcoina, złota i nie tylko.

CoinJournal (CJ): Jakie zalety według Pana ma Rootstock dla protokołów DeFi rozważających ich uruchomienie?

Omar Paz (OP): RSK jest jedynym łańcuchem, który może zapewnić nam zdecentralizowaną dwukierunkową wymianę Bitcoinów i bardzo ważne było, aby nie mieć żadnych scentralizowanych punktów awarii, takich jak powiernicy itp.

Chcieliśmy również udostępnić DeFi użytkownikom Bitcoina. RSK był oczywistym wyborem, ponieważ jest kompatybilny z EVM i umożliwia obsługę inteligentnych kontraktów.

CJ: Co Pan sądzi o bezpieczeństwie algorytmicznych stablecoinów, takich jak te wprowadzone przez Blindex? Czy obawia sie Pan, że w dniach krachu inwestorzy mogą stracić zaufanie do pegów?

OP: Mechanizm stabilizacyjny Blindex jest połączeniem zabezpieczeń i algorytmicznego tokena. Mechanizm ten został zainspirowany projektem Frax (z wieloma zmianami w stosunku do ich oryginalnej koncepcji). Mechanizm ten okazał się skuteczny w ostatnich latach i pozostał jednym z najbardziej stabilnych mechanizmów dla stablecoinów. Kombinacja zabezpieczenia i tokena algorytmicznego pozwala Blindexowi pozostać niezabezpieczonym, a jednocześnie mieć realną wartość, która wspiera stablecoiny.

Dodaliśmy również różne mechanizmy motywacyjne, aby zachęcić użytkowników do dodawania większej ilości zabezpieczeń do platformy podczas spadków na rynku.

Dwie rzeczy zrobiliśmy zupełnie inaczej niż wszyscy inni. Po pierwsze, zniechęciliśmy do „ucieczek przed bankami”, zapewniając, że bez względu na to, czy użytkownik jako pierwszy wymieni swoje stablecoiny, czy jako ostatni, otrzyma dokładnie taką samą proporcjonalną część zabezpieczenia. A po drugie, motywując użytkowników do długich (do 5-10 lat) okresów blokady płynności, dzięki czemu protokół jest bezpieczniejszy i silniejszy podczas kryzysów. I faktycznie, użytkownicy to uwielbiają, jako że ponad 70% stakowanych środków w Blindexie jest zablokowanych na 5-10 lat.

Mimo to, zaufanie inwestorów zawsze wymaga weryfikacji, a my czujemy się pewni, że Blindex jest w stanie sprostać temu wyzwaniu.

CJ: Anchor Protocol (w ramach ekosystemu Terra) jest obecnie najbardziej znanym zastosowaniem algorytmicznym stablecoinem poprzez UST, z TVL wynoszącym obecnie ponad 16 miliardów dolarów. Co sądzi Pan o trwałości tego protokołu i czy uważa, że ewentualne problemy mogą mieć negatywny wpływ na całą branżę DeFi?

OP: Oczywiście Anchor przyciąga teraz wiele uwagi, oferując wysokie stopy zwrotu ze stablecoinów, ale to się teraz zmienia, ponieważ już ogłosili, że stopa zwrotu będzie bardziej dynamiczna. Oznacza to, że zdają sobie sprawę z tego, że nie da się tego utrzymać długo – a już na pewno nie w ten sam sposób, w jaki to funkcjonowało.

Wierzę, że DeFi zostanie na dłużej i jesteśmy dopiero na początku tego nowego etapu. Naszym zdaniem jesteśmy świadkami narodzin nowego ekosystemu finansowego, który będzie działał równolegle do tradycyjnego systemu finansowego. Przyniesie on wiele innowacji, zmian, a nawet umożliwi współpracę między nimi. Dopóki jednak sytuacja się nie ustabilizuje, będziemy świadkami wielu ruchów.

CJ: Pozostając przy temacie firmy Terra, co sądzisz o ich ostatniej inicjatywie „wsparcia” swojego algorytmicznego stablecoina UST poprzez zakup Bitcoina?

OP: Uważam, że jest to właściwe posunięcie. Zasadniczo podejmują oni kroki, by upodobnić się do nas i Fraxa. Posiadanie zabezpieczenia w celu utrzymania wewnętrznej, niezależnej wartości stablecoinów jest bardzo ważne dla stabilności systemu. Wzmocni to firmę Terra i zwiększy poparcie dla jej roszczeń.

CJ: Jak Pan sądzi, co przyciągnie klientów do nowo wprowadzonych stablecoinów Blindex przed innymi opcjami na rynku?

OP: Blindex różni się od innych głównie w trzech aspektach:

Decentralizacja – wszystkie stablecoiny Blindex są w 100% zdecentralizowane. Używamy tylko zdecentralizowanych zabezpieczeń (Bitcoin i Ethereum), podejmujemy duże decyzje razem z Blindex DAO i nawet dostawca chmury dla naszej aplikacji jest zdecentralizowany.

Różne aktywa – zbudowaliśmy platformę, która może tworzyć stablecoiny dla wszystkich rodzajów aktywów, walut, towarów, akcji, obligacji, indeksów, a nawet nieruchomości.

Niedostateczne zabezpieczenie – w przeciwieństwie do innych platform i innych stablecoinów. stablecoiny Blindex wymagają równej wartości zabezpieczenia w stosunku do ilości stablecoinów, które użytkownik chce wybić (czynność polegająca na tworzeniu nowych stablecoinów). Na przykład, jeśli chcę wybić 100 BDUS (Blindex USD), będzie wymagane dostarczenie zabezpieczenia o wartości 100 dolarów, w formie kombinacji BTC lub ETH i BDX.

CJ: Co Blindex zyskuje dzięki wprowadzeniu tych stablecoinów?

OP: Celem Blindex jest tokenizacja wszystkiego. Chcieliśmy pomóc naszym użytkownikom chronić się przed ryzykiem walutowym, pomóc im radzić sobie z inflacją, wzmocnić ich oszczędności i mieć nowe narzędzia inwestycyjne w łańcuchu.

CJ: W informacji prasowej czytamy, że „waluty fiat są zmienne i podlegają deprecjacji, co wymaga innego podejścia niż obecny system. Integracja protokołów Blindex z platformą RSK stanowi kamień milowy na drodze do osiągnięcia tego celu” – czy mógłby Pan wyjaśnić, co to właściwie znaczy – czy w przypadku stablecoinów nie będzie nadal występować deprecjacja, ponieważ są one powiązane z ich odpowiednikami fiatowymi?

OP: Zasadniczo chcemy pomóc użytkownikom chronić się przed deprecjacją ich walut fiat. Można to zrobić poprzez inwestowanie w inne waluty, które ich zdaniem są bardziej stabilne i/lub dywersyfikację swoich oszczędności lub pieniędzy inwestycyjnych za pomocą innych narzędzi inwestycyjnych, takich jak towary, indeksy i inne. Na przykład, można zdecydować się na ulokowanie części swoich pieniędzy w stablecoinie powiązanym ze złotem lub w stablecoinie powiązanym z indeksem S&P 500 wraz ze stablecoinem powiązanym z indeksem DeFi. Kolejnym krokiem byłoby umożliwienie użytkownikom korzystania z tych stablecoinów w innych usługach DeFi, co jeszcze bardziej wzmocni ich pozycje.

CJ: Dlaczego wybrano akurat stablecoin oparty na złocie? I czy może Pan dokładnie opisać, w jaki sposób BTC i ETH są wykorzystywane do zabezpieczenia pegów?

OP: Złoto jest „bezpieczną przystanią” i dywersyfikatorem ryzyka giełdowego. Może być również dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, co może okazać się istotne w nadchodzących miesiącach i latach. W ciągu ostatnich miesięcy otrzymaliśmy od naszych użytkowników wiele zapytań o zdecentralizowany stablecoin oparty na złocie i postanowiliśmy odpowiedzieć na nie za pomocą bXAU, pierwszego w historii stablecoina powiązanego ze złotem, który jest wspierany przez BTC i ETH.

Ten sam mechanizm stabilizacji, który wykorzystujemy w przypadku innych stablecoinów Blindex, działa również tutaj i pozwala użytkownikom na tworzenie nowych stajni złota (bXAU) poprzez wybór BTC i ETH, które razem z BDX będą stanowić zabezpieczenie.

CJ: Jaka jest Pana opinia na temat ciągłej debaty na temat integralności rezerw Tether dla USDT oraz bezpieczeństwa funduszy konsumenckich, które posiadają USDT?

OP: Jestem wielkim fanem przejrzystości i mam wrażenie, że to właśnie jej brak był tutaj głównym problemem. Gdyby przejrzystość była zapewniona od samego początku, Tether nie doszedłby do takiej sytuacji, ponieważ nie byłby w stanie tego zrobić. Jest to problem, który zdecentralizowane stablecoiny rozwiązują naprawdę dobrze.

CJ: Algorytmiczne stablecoiny mają wielu krytyków z powodu tego, co niektórzy uważają je za „pozbawione oparcia w niczym”. Co byś im na to powiedział?

OP: Powiedziałbym, że mają rację. W ścisłym tego słowa znaczeniu algorytmiczne stablecoiny nie udowodniły jeszcze swojej wartości. Istnieje coś problematycznego w uzależnieniu całego wsparcia stablecoinów od tokena, który jest emitowany i zarządzany przez platformę emitującą i czerpie swoją wartość z symbiotycznej relacji ze stablecoinem i jego ekosystemem.

Jak wspomnieliśmy powyżej, Terra podejmuje obecnie działania mające na celu uzyskanie niezależnego zabezpieczenia, które również będzie wspierać ich stablecoiny i zapewniać wartość, która nie jest zależna od ich ekosystemu i tokena.