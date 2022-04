Wywiad z CEO Brightvine na temat tokenizacji nieruchomości

Umieszczanie aktywów inwestycyjnych na blockchainie jest powszechnym dążeniem w dzisiejszym świecie kryptowalut. Choć korzyści jest wiele – niektóre z najbardziej godnych uwagi to większa dostępność, mniejsze zakłócenia i opłaty oraz możliwość podziału niepłynnych aktywów – nie brakuje również wyzwań.

Brightvine, platforma inwestycyjna oparta na blockchainie, która łączy sprawdzonych emitentów realnych aktywów z cyfrowymi inwestorami, jest jedną z firm, która stawia czoła temu wyzwaniu. Dziś ogłosiła ona partnerstwo z Angel Oak Ventures, technologicznym ramieniem Angel Oak Companies, które zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kredytów hipotecznych. Partnerstwo będzie miało na celu wykorzystanie platformy Brightvine w poszukiwaniu nowych możliwości inwestycyjnych dla inwestorów.

Aż ślinka cieknie na myśl o tym, jaki wpływ na szerszy rynek finansowy będzie miało udane połączenie rynku nieruchomości i technologii blockchain. Notorycznie niepłynny i trudno dostępny rynek nieruchomości mógłby się odmienić, gdyby udało się znaleźć sposób na skuteczną tokenizację tych aktywów. Aby uzyskać odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest to takie wyzwanie, jakie postępy są czynione i co dokładnie pociąga za sobą partnerstwo z Angel Oak, przeprowadziliśmy wywiad z CEO Brightvine, którym jest Joe Vellanikaran.

CoinJournal (CJ): Ludzie od dawna fantazjowali o nieruchomościach funkcjonujących na blockchainie, ale jak dotąd postęp w tym zakresie pozostaje w tyle za innymi sektorami w obrębie kryptowalut. Co Pana zdaniem jest tego powodem?

Joe Vellanikaran (JV): Istnieją dwa główne powody: Niska świadomość w branży nieruchomości na temat korzyści płynących z technologii blockchain oraz słaba infrastruktura wspierająca tokenizację nieruchomości. Branża nieruchomości jest niezwykle wyrafinowana, a dobrze wyszkolone, obeznane z finansami osoby korzystają z wielu istniejących obecnie opcji finansowania swoich inwestycji. Jednak większość z nich wydaje się być nieświadoma korzyści, jakie blockchain zapewnia nieruchomościom, takich jak większa płynność dzięki dotarciu do szerszego grona inwestorów oraz wydajność uzyskana dzięki automatyzacji zbędnych funkcji za pomocą inteligentnych kontraktów. Mimo że kryptowaluty i blockchain istnieją już od ponad dekady, wciąż nie ma rozwiązania technologicznego, które odpowiednio doceniałoby dynamikę i niuanse branży nieruchomości. I tu właśnie wkracza Brightvine.

CJ: W informacji prasowej jako zaletę tokenizacji podano „zmniejszenie ograniczeń na tradycyjnych rynkach wtórnych”. Czy może Pan wyjaśnić, co ma na myśli?

JV: Mimo że sektor ten jest wielokrotnie większy niż rynki akcji, nie istnieje NYSE dla kredytów hipotecznych, nieruchomości czy produktów o stałym dochodzie. Sprzedaż i transfer tych aktywów są negocjowane prywatnie, co wymaga znacznych nakładów na badanie due diligence i koszty transferu. Brightvine umożliwia bezproblemowy transfer tokenów aktywów pomiędzy stronami transakcji – wszystko przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów audytu dzięki opartej na blockchainie walidacji dokumentów i danych.

CJ: Do jakiej grupy docelowej skierowane jest partnerstwo z Angel Oak – inwestorów DeFi, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele poprzez dodanie ekspozycji na nieruchomości, lecz pozostając w sferze kryptowalut?

JV: Zgadza się, ale kierujemy się również do instytucjonalnych i akredytowanych inwestorów w tradycyjnych finansach, którzy chcą inwestować w klasy aktywów, które są zbyt trudne do skontrolowania i śledzenia bez Brightvine.

CJ: Czy dzięki temu inwestowanie w nieruchomości stanie się bardziej dostępne, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj duże i niepłynne inwestycje mogą być rozdrobnione w łańcuchu?

JV: Tak. Umożliwiamy zarządzającym aktywami o stałym dochodzie i nieruchomościami pozyskiwanie funduszy od inwestorów opartych na blockchainie za pomocą tokenów. Fundusze te są zazwyczaj finansowane przez duże instytucje i rzadko podlegają obrotowi. Tokenizacja funduszu pozwala szerszej bazie inwestycyjnej uzyskać dostęp do tych wysokowydajnych alternatywnych klas aktywów, które zazwyczaj są zamknięte dla większości inwestorów.

CJ: Co Pana zdaniem najbardziej skłania inwestorów do inwestowania w tokenizowane aktywa nieruchomościowe, a nie w konwencjonalną ścieżkę trad-fi? Czy jest to po prostu rozwiązanie dla inwestorów, którzy nie mają dostępu do takich instrumentów poza kryptowalutami?

JV: Największymi motywami są dostęp i elastyczność. Ta ścieżka zapewnia większy wybór i dostosowanie portfela, a także możliwość łatwego obrotu aktywami tokenizowanymi na rynku wtórnym.

CJ: Zapisałem się na listę oczekujących na dołączenie do Brightvine. Dlaczego w ogóle ona powstała i kiedy spodziewacie się ją uruchomić?

JV: W tym roku uruchomimy platformę, która umożliwi inwestorom zakup i sprzedaż aktywów cyfrowych na Brightvine.

CJ: Czy Brightvine będzie nadal koncentrować się na nieruchomościach, czy też macie plany tokenizacji innych klas aktywów?

JV: Brightvine jest obecnie skoncentrowane na rynku kredytów hipotecznych, instrumentów o stałym dochodzie i nieruchomości, ale zawsze badamy nowe możliwości i jesteśmy otwarci na inne klasy aktywów w przyszłości.

CJ: W jaki sposób emitenci kredytów hipotecznych mogą skorzystać z Waszego produktu?

JV: Oferujemy emitentom kredytów hipotecznych dostęp do portalu Brightvine, który jest bezpieczną platformą zarządzania, zwiększającą wydajność, bezpieczeństwo i płynność kredytów hipotecznych i MBS. Inicjatorzy i emitenci kredytów przekształcają tokeny swoich produktów finansowych w aktywa cyfrowe, umożliwiając łatwy transfer zweryfikowanych danych do stron trzecich, takich jak inwestorzy, brokerzy i RIA. Ponadto emitenci korzystają z portalu Brightvine, aby koordynować i przeprowadzać oferty pierwotne aktywów cyfrowych dla inwestorów.

CJ: Czy Pana zdaniem w przyszłości będą akcje tokenizowane? Czy sądzi Pan, że zarówno akcje tokenizowane, jak i nieruchomości staną się kiedykolwiek głównym nurtem, odciągając kapitał od sektora trad-fi?

JV: Głęboko wierzę, że trad-fi i DeFi w końcu się połączą. Trad-fi jest wypełnione wieloma niesamowicie inteligentnymi, ciężko pracującymi, bystrymi profesjonalistami z zakresu inwestowania. Może to zająć trochę czasu, ale wierzę, że branża dostosuje się i zaadaptuje blockchain, aby umożliwić działanie wszystkich klas aktywów, od akcji po instrumenty o stałym dochodzie. Ostatecznie nie będziemy nawet mówić o tokenizacji. Będzie to po prostu technologia napędzająca nowy rynek finansowy, który będzie bardziej wydajny, przejrzysty, płynny i dostępny.

CJ: Czy obawia się Pan jakichś regulacji w tym zakresie? Na przykład akcje tokenizowane i inne podobne papiery wartościowe są ściśle kontrolowane przez władze pod kątem tego, czy stanowią one papiery wartościowe. Czy będzie to miało wpływ na Brightvine lub inwestorów?

JV: Szanujemy i wspieramy regulację branży, dlatego też zgodność z przepisami jest podstawą produktów i oferty Brightvine. Wszelkie papiery wartościowe oferowane na Brightvine będą zgodne z odpowiednimi wytycznymi właściwych organów regulacyjnych.

CJ: Pochodzę z Irlandii, gdzie od czasu kryzysu finansowego bardzo trudno jest młodym ludziom uzyskać kredyt hipoteczny, a wielu z nich wpada w sidła wynajmu. To trochę hipotetyczne pytanie, ale czy uważa Pan, że tokenizacja nieruchomości i kredytów hipotecznych ma szansę zmniejszyć ten problem?

JV: Tak! Załóżmy, że opinia publiczna w Irlandii jest zainteresowana poprawą sytuacji w zakresie własności domów na terenie całego kraju. Mogliby oni stworzyć i sfinansować opartą na blockchainie pulę płynności, która algorytmicznie kupowałaby kredyty hipoteczne kredytobiorców w Irlandii. Produkt ten zwiększa płynność kredytów hipotecznych, a niezmienna księga zatwierdzonych danych zmniejsza wydatki związane z kredytami hipotecznymi. Zwiększenie płynności i ograniczenie wydatków poprawia ceny dla kredytobiorców. Lepsze ceny oznaczają, że więcej osób kwalifikuje się do otrzymania kredytu hipotecznego, co z kolei wpływa na wzrost liczby posiadanych domów.

Dodatkowo, osoby inwestujące w fundusz prawdopodobnie otrzymają większy zwrot niż gdyby pozostawili swoje środki w banku! Jeszcze w tym roku Brightvine wprowadzi na rynek produkt rozwiązujący ten właśnie problem.