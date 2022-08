Wywiad z dr Jeremiahem Weinstockiem z Saint Louis University

To Q&A jest pełnym wywiadem z dr Jeremiah Weinstock. Aby uzyskać nasze szczegółowe spojrzenie na uzależnienie od handlu kryptowalutami, przy udziale pełnego panelu ekspertów, zobacz ten artykuł.

Poniżej znajduje się wywiad z dr Jeremiah Weinstock, profesorem w dziale psychologii na Saint Louis University, skupiającym się na zachowaniach uzależniających z naciskiem na zaburzenia hazardowe i ćwiczenia jako interwencję. Jest to pełny zapis naszego wywiadu, z którego cytaty zostały opublikowane w naszym głównym artykule na ten temat.

Aby uzyskać dogłębne zagłębienie się w temat uzależnienia od handlu kryptowalutami i jego powiązań z hazardem, proszę podążać za tym linkiem. Jeśli chodzi o pełny wywiad z dr Weinstock, patrz poniżej.

CoinJournal (CJ): Czy uważasz, że istnieją podobieństwa między uzależnieniem od handlu kryptowalutami a uzależnieniem od hazardu? Jeśli tak, to czy mógłbyś wymienić te najbardziej godne uwagi?

Podczas gdy uzależnienie od handlu kryptowalutami nie jest oficjalną diagnozą w ramach naszej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, osoby, które angażują się w handel kryptowalutami, mogą zmagać się i doświadczać negatywnych konsekwencji ze swoich zachowań handlowych.

Cechą charakterystyczną zaburzeń hazardowych i innych uzależnień jest (1) utrata kontroli, co oznacza, że jednostka próbuje zatrzymać lub ograniczyć swoje zachowania hazardowe i nie jest w stanie tego zrobić, (2) tolerancja, potrzeba wykonywania zachowań z większą intensywnością, aby osiągnąć pożądany efekt, oraz (3) wycofanie, doświadczanie drażliwości i nastroju, gdy ktoś próbuje zatrzymać lub ograniczyć.

Jeśli osoby, które angażują się w handel kryptowalutami, doświadczają jednego lub więcej z tych charakterystycznych objawów, wówczas są potencjalnie uzależnione od handlu kryptowalutami. Traderzy, którzy poszukują wrażeń i często handlują (tj. nie jest to strategia inwestycyjna typu „kup i trzymaj”) są w grupie podwyższonego ryzyka, że to zachowanie stanie się maladaptacyjne.

CJ: Twoim zdaniem, co sprawia, że czynności takie jak trading są tak uzależniające?

Niepewność i zmienność rynków kryptowalut. Na tych rynkach istnieje „okazja” do wygrania pieniędzy w krótkim czasie. Osoby, które doświadczają wczesnej dużej wygranej są bardziej podatne na to, że handel kryptowalutami staje się uzależniający

CJ: Jakie są Twoje przemyślenia na temat influencerów, którzy w zamian za opłatę od założycieli promują niejasne kryptowaluty swoim zwolennikom z niewielką wiedzą o tym, jak to działa – czy uważasz, że jest to problematyczne?

Nie uważam, że influencerzy są problematyczni, ponieważ ogół społeczeństwa rozumie, że starają się oni spieniężyć jakiekolwiek tematy, które podkreślają lub promują. Ujawnienie ich finansowych relacji z tymi firmami zwiększyłoby przejrzystość.

Promowanie przez nich tych walut zwiększa postrzeganą dostępność. Dostępność jest niezbędnym elementem rozwoju zaburzeń nałogowych.

CJ: Czy Twoim zdaniem codzienna zmienność cen kryptowalut wpłynęłaby na zdrowie psychiczne, ponieważ ludzie widzą, jak ich inwestycje idą w górę i w dół tak znacząco każdego dnia?

Tak, zmienność przyczynia się do problemów ze zdrowiem psychicznym, ponieważ pieniądze jednostek codziennie idą w górę i w dół. Ponieważ osoby wiążą swoje inwestycje w kryptowaluty z ich tożsamością, wpływa to na poczucie własnej wartości i przyczynia się do depresji i niepokoju. Dla niektórych osób zmienność będzie ekscytująca i będą one gonić za dreszczykiem emocji próbując „wyczuć” rynek.

CJ: Badania nad uzależnieniem od handlu kryptowalutami są wciąż ograniczone, czy myślisz, że potrzeba na to prawdopodobnie wzrośnie w przyszłości?

Do tej pory istnieją ograniczone badania nad handlem kryptowalutami, a duża ich część bada, czy handel kryptowalutami powinien być włączony do zaburzeń hazardowych, ponieważ samo zachowanie spełnia definicję hazardu – narażanie czegoś wartościowego na ryzyko, gdy wynik jest nieznany z nadzieją na zdobycie czegoś o większej wartości.

Istnieje potrzeba prowadzenia badań w tym obszarze. To, jak wiele uwagi poświęca się temu obszarowi, zależy zarówno od rynku, jak i od tego, czy nastąpi konsolidacja/regulacja, czy negatywne konsekwencje handlu kryptowalutami zdobędą znaczące nagłówki, a ostatecznie, czy istnieje finansowanie (tj. pieniądze) skierowane na ten obszar tematyczny.

Obecnie handel kryptowalutami nie jest obszarem tematycznym finansowanym przez National Institutes of Health, największe źródło finansowania badań w Ameryce.

CJ: Czy uważasz, że branża kryptowalut powinna robić więcej, aby promować bezpieczne inwestowanie i rozwiązywać problem uzależnień?

Przemysł kryptowalutowy powinien podążać śladem NYSE i innych rynków giełdowych w tym, że promują one ideę, że pieniądze na rynku są inwestycją, a nie schematem typu „get-rich-quick”. Nie ma żadnych regulacji wokół hazardu na rynkach giełdowych.

CJ: Konwencjonalny hazard jest na wielu terytoriach ograniczony do konsumentów powyżej 18 roku życia. Czy uważasz, że w przypadku kryptowalut powinna obowiązywać podobna zasada, aby chronić młodsze, bardziej podatne na wrażenia umysły przed potencjalnym uzależnieniem?

To skomplikowane pytanie, które wymaga niuansów. Dorastanie to okres rozwojowy charakteryzujący się podejmowaniem ryzyka. Wczesna ekspozycja na uzależniające zachowanie zwiększa szansę, że stanie się ono problematyczne. Na przykład osoby, które po raz pierwszy wypiły alkohol przed 13 rokiem życia, są w znacznie większym stopniu narażone na rozwój zaburzeń związanych z używaniem alkoholu.

Jak nastolatki uzyskują dostęp do kryptowalut? Monitorowanie i nadzór rodzicielski są niezwykle ważne, jeśli kryptowaluty mają być dostępne dla nastolatków. Czy jednak NYSE ma ograniczenia wiekowe dotyczące inwestowania w spółki notowane na giełdzie?

Oba te pytania ujawniają odcienie szarości, które są wymagane, aby odpowiedzieć na to pytanie.

CJ: Jeśli mogę nalegać na odpowiedź tak lub nie, czy wierzysz, że świat byłby szczęśliwszym miejscem bez hazardu?

Hazard jest przedsięwzięciem człowieka od zarania dziejów!

Kości do gry zostały znalezione w grobowcu faraona. Starożytny tekst hinduski, Mahabharata, zawiera historię uzależnienia od hazardu z następującym po niej wersem zniechęcającym do hazardu. Na dobre i na złe, to jest w naszym DNA. Jesteśmy istotami społecznymi, które podejmują ryzyko.

Hazard jest jednym z przejawów podejmowania przez nas ryzyka. Mam nadzieję, że branża zacznie poważnie podchodzić do kwestii zapobiegania zaburzeniom hazardowym i rozpoznawania, kiedy nasze zachowanie staje się problematyczne.

CJ: Jakie rady możesz dać osobom zainteresowanym handlem kryptowalutami, które mogą mieć predyspozycje do uzależnień związanych z hazardem?

Kilka lat temu przeprowadziliśmy badanie porównujące profesjonalnych hazardzistów z osobami, które mają zaburzenia hazardowe (Weinstock, Massura, & Petry, 2013). Były to dwie grupy osób, które regularnie uprawiały hazard, ale doświadczyły bardzo różnych rezultatów w zakresie konsekwencji finansowych i zdrowia psychicznego.

Obie grupy wykazywały zaabsorbowanie hazardem, jednak dużą różnicą między nimi była dyscyplina w stosunku do swoich pieniędzy w porównaniu do utraty kontroli/pogoń za stratami. Profesjonalni hazardziści posiadali bankroll, którym posługiwali się w grze. Każdego dnia profesjonalni hazardziści ryzykowali tylko 5% swojego bankrollu.

Po osiągnięciu tego limitu strat, były one wykonane dla dnia. Nie grali już więcej. Zapobiegało to gonieniu za stratami. Osoby z zaburzeniami hazardowymi nie były w stanie ustalić limitów i trzymać się ich. Ta idea ustalania granic i trzymania się ich będzie największą i najważniejszą radą.

A jeśli stwierdzisz, że nie możesz trzymać się swoich limitów, zadaj sobie pytanie czy to znak, że twój trading wymyka się spod kontroli!