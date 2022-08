To Q&A jest pełnym wywiadem z dr Lia Nower. Aby uzyskać nasze szczegółowe spojrzenie na uzależnienie od handlu kryptowalutami, przy udziale pełnego panelu ekspertów, zobacz ten artykuł.

Poniżej znajduje się wywiad z dr Lią Nower, profesorem i dyrektorem Centrum Studiów nad Hazardem i Programu Szkolenia Doradców ds. Uzależnień (ACT). Jest to pełna transkrypcja naszego wywiadu, z którego cytaty zostały opublikowane w naszym głównym artykule na ten temat.

W celu dogłębnego zagłębienia się w temat uzależnienia od handlu kryptowalutami i jego powiązań z hazardem, proszę podążać za tym linkiem. Jeśli chodzi o pełny wywiad z dr Lia Nower, patrz poniżej.

CoinJournal (CJ): Czy uważasz, że istnieją podobieństwa między uzależnieniem od handlu kryptowalutami a uzależnieniem od hazardu? Jeśli tak, to czy mogłabyś wymienić te najbardziej godne uwagi?

Nie są to różne uzależnienia. Handel kryptowalutami może być jedną z form uzależnienia od hazardu. Hazard to ryzykowanie czegoś wartościowego (pieniędzy) na niepewny wynik z nadzieją na osiągnięcie zysku. Ludzie, którzy często handlują kryptowalutami (versus trzymanie kryptowalut jako inwestycji) uprawiają hazard.

CJ: Twoim zdaniem, co sprawia, że czynności takie jak trading są tak uzależniające?

Ze względu na zmienną naturę kryptowalut, osoba nie może przewidzieć, czy wygra, czy też straci dużą kwotę. Jest ogromny przypływ chemicznej substancji przyjemności, dopaminy, kiedy wzrasta i nagle potroiłeś swoje pieniądze. W inne dni można stracić równie dużo, ale to również wiąże się z tym impulsem, choć w negatywny sposób.

Oprócz ekscytacji, istnieje również zmienny stosunek wzmocnienia związany z handlem wysokiego ryzyka. Kiedy istnieje duże zróżnicowanie w wypłacie w nieprzewidywalnych odstępach czasu, jest to najbardziej uzależniająca forma warunkowania.

CJ: Jakie są Twoje przemyślenia na temat influencerów, którzy w zamian za opłatę od założycieli promują niejasne kryptowaluty swoim zwolennikom z niewielką wiedzą o tym, jak to działa – czy uważasz, że jest to problematyczne?

Nie chcesz znać mojej opinii na temat influencerów w ogólnym rozrachunku…. Żerują na FOMO u przeciętnego człowieka.

CJ: Czy Twoim zdaniem codzienna zmienność cen kryptowalut wpłynęłaby na zdrowie psychiczne, ponieważ ludzie widzą, jak ich inwestycje idą w górę i w dół tak znacząco każdego dnia?

Tak, sprzyja to cyklowi uzależnienia: zaabsorbowanie, uczucie wycofania, tolerancja (potrzeba kupowania więcej, aby poczuć ten sam poziom ekscytacji), pogoń (kupowanie więcej, aby odzyskać straty). Może to całkowicie pochłonąć kogoś psychicznie tak, że zaniedbuje on ludzi i obowiązki w swoim życiu.

CJ: Badania nad uzależnieniem od handlu kryptowalutami są wciąż ograniczone, czy uważasz, że w przyszłości potrzeba ich przeprowadzenia będzie rosła?

Większość z nas w dziedzinie badań nad hazardem już uwzględnia handel kryptowalutami w swoich badaniach jako aktywność hazardową. Myślę, że więcej osób zacznie go badać, jeśli nadal będzie popularny i zmienny. Jeśli stanie się stabilnym towarem, wtedy będzie wykorzystywany do inwestycji. Jest to podobne do różnicy między inwestowaniem w długoterminowe akcje a handlem marżami i opcjami, czyli formą hazardu.

CJ: Czy uważasz, że branża kryptowalut powinna robić więcej, aby promować bezpieczne inwestowanie i rozwiązywać problem uzależnień?

Myślę, że powinni być lepiej połączeni z zasobami, aby pomóc problematycznym hazardzistom, ale oczywiście nie chcą, aby ich produkt był postrzegany jako hazard. Ponieważ jest on z natury ryzykowny, w tym momencie niewiele mogą zrobić ze zmiennością, co uczyni go niebezpiecznym dla poszukiwaczy emocji i tych, którzy chcą się wzbogacić w łatwy sposób.

CJ: Konwencjonalny hazard jest ograniczony na wielu terytoriach do konsumentów powyżej 18 roku życia. Czy uważasz, że w przypadku kryptowalut powinna obowiązywać podobna zasada, aby chronić młodsze, bardziej podatne na wrażenia umysły przed potencjalnym uzależnieniem?

Zdecydowanie. Ale uważam też, że tak samo powinno być w przypadku ryzykownych akcji. Jak zapewne wiesz, istnieją pewne podstawowe wymagania, które musisz spełnić, aby handlować marżami i opcjami, ale niektóre gamifikowane aplikacje obejść to, pozwalając ludziom na rewizję swoich odpowiedzi, aby móc handlować.

Ustalenie limitu wieku dla tych rzeczy mogłoby chronić niektórych młodszych ludzi, którzy mają tendencję do bycia bardziej impulsywnymi. Ale nie zrobiłoby to wiele, aby pomóc naiwnym traderom, którzy mają nadzieję na szybkie zarabianie pieniędzy bez wiedzy specjalistycznej.

CJ: Jeśli mogę nalegać na odpowiedź tak lub nie, czy wierzysz, że świat byłby szczęśliwszym miejscem bez hazardu?

Hazard jest jedną z form rozrywki. Dla większości ludzi nie stanowi on problemu. Jest to problem tylko dla nielicznych. Nie sądzę więc, że wpływa na szczęście dla większości ludzi.

CJ: Podobnie jak w powyższym pytaniu, czy świat byłby lepszym miejscem bez inwestowania w kryptowaluty?

Taka sama odpowiedź jak w poprzednim pytaniu.

CJ: Jaką radę możesz dać osobom zainteresowanym handlem kryptowalutami, które mogą mieć predyspozycje do uzależnień związanych z hazardem?

Jeśli inwestujesz w kryptowaluty, gdy jest w dół i planujesz trzymać je długoterminowo lub rozsądny czas, a następnie sprzedać, wydaje się to dobrą strategią inwestycyjną, jeśli możesz tolerować ryzyko. Jeśli jeździsz na rynku na co dzień kupując i sprzedając, jesteś hazardzistą i prawdopodobnie nie powinieneś handlować kryptowalutami.