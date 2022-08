Nie ukrywajmy tego: ostatnie sześć miesięcy oznaczało krwawą jatkę w świecie kryptowalut.

Klimat makro przestał współpracować, przy czym rynki tąpnęły, a inwestorzy skrajnie odeszli od ryzyka. Jednak, mimo że kryptowaluty same w sobie straciły na wartości, należy dokonać ważnego rozróżnienia.

Nadmiernie zadłużeni gracze, tacy jak Three Arrows Capital i Celsius, których upadek był częścią spiralnej fali zarażenia, która ogarnęła całą branżę, są w dużym stopniu CeFi, czyli scentralizowanymi firmami finansowymi.

Celsius reklamował się jako bank, ale w rzeczywistości był bardziej podobny do funduszu hedgingowego wysokiego ryzyka. Ostatecznie ich inwestycje okazały się nierozważne i nadeszła niewypłacalność. Niestety, wielu klientów nie zdawało sobie sprawy z tego, jak wykorzystywane są ich pieniądze i skąd pochodzą ich zyski. Albo, mówiąc prościej, brakowało przejrzystości.

DeFi

DeFi natomiast działało dokładnie tak, jak to było zaplanowane. Dzięki hałaśliwej technologii, którą nazywamy blockchain, wszystko działo się tak, jak zostało zakodowane. Margin-calls i likwidacje miały miejsce on-chain, gdzie oczy świata mogły zobaczyć, co się dzieje w czasie rzeczywistym.

Celsius, z drugiej strony, wysłał maila w niedzielę wieczorem, że nagle zawiesił wypłaty, a reszta jest już historią (lub, bardziej szczegółowo, częścią bardzo długiego i przeciągającego się procesu sądowego, który będzie miał miejsce w ciągu najbliższych kilku lat. Zapytaj inwestorów Mt. Gox o więcej informacji).

Usiadłem z współzałożycielem i dyrektorem generalnym TrustToken, którzy stoją za protokołem pożyczkowym TrueFi, aby omówić to i więcej. TrueFi wprowadza pożyczanie bez zabezpieczeń on-chain, starając się zmaksymalizować wydajność kapitału dla pożyczkobiorców i stopy zarobku dla pożyczkodawców.

Tak – prawdopodobnie zauważyłeś tam frazę „collateral-free”. Nadmierna kolateralizacja może być teraz powszechna w dziedzinie kryptowalut, ale rzeczywistość jest taka, że model ten jest nieefektywny pod względem wykorzystania kapitału.

Oczywiście, istnieje kompromis w odniesieniu do ryzyka kredytowego – ale czy każdy kredytobiorca powinien być traktowany tak samo, jak robi to obecnie model DeFi? Jest to zniuansowana debata, w którą wdaliśmy się z Rafaelem w podcaście – warto zauważyć, że tylko w ciągu pierwszego roku TrueFi osiągnęło miliard dolarów w pożyczkach bez żadnych zaległości. Dzisiaj, nadal nie doświadczyła bankructwa.

Rozmawialiśmy również o rynku niedźwiedzia (trudno tego nie robić, prawda?), rozmawialiśmy o stablecoinach – TrustToken ma również pakiet stablecoinów, w tym 5. największy obecnie na rynku pod względem kapitalizacji rynkowej, TrueUSD, a także o sytuacji związanej z rezerwami Tether i wiele więcej.

