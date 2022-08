Kluczowe wnioski

Zainteresowanie kryptowalutami, według danych Google, jest w tym roku o 16,6% niższe w porównaniu do średniej z 2021 roku na całym świecie

Spadek ceny Bitcoina w tym roku wynosi 52,7%, podczas gdy zwolnienia i likwidacje dotknęły również branżę

Największy spadek zainteresowania to Holandia, z 37% spadkiem, a następnie Irlandia i Nowa Zelandia

Republika Środkowoafrykańska przełamuje trend, z zainteresowaniem bujającym się o 592% po tym jak ich własny rząd ogłosił w kwietniu, że Bitcoin będzie legalnym środkiem płatniczym

Inne kraje afrykańskie – Maroko i Kenia – są następne, z imponującymi skokami zainteresowania odpowiednio o 61% i 55% w porównaniu z ubiegłym rokiem

Zainteresowanie kryptowalutami w krajach rozwijających się utrzymywało się na stabilnym poziomie niż w krajach rozwiniętych, a w wielu krajach wzrosło w tym roku pomimo spowolnienia gospodarczego

Rynek kryptowalut w 2022 roku ostro skręcił w dół. Cena Bitcoina – która nie jest obca zmienności – znajduje się obecnie 52% poniżej poziomu 47,700 USD, na którym notowana była w Nowy Rok.

Ale nie tylko ceny uległy wahaniom. Byliśmy świadkami likwidacji głównych graczy w miarę rozprzestrzeniania się zarazy – przede wszystkim upadku byłej monety Luna z pierwszej dziesiątki i spirali śmierci towarzyszącego jej stablecoina UST w maju, ale także między innymi wniosków o upadłość dla pożyczkodawców kryptowalutowych Celsius i Voyager Digital.

Niestety, zwolnienia przetoczyły się również przez branżę. Żaden z nich nie był bardziej znany niż Coinbase, który zwolnił 18% swojego personelu (1110 pracowników), zaledwie kilka miesięcy po wydaniu milionów na reklamę podczas SuperBowl.

Byliśmy więc ciekawi – czy zainteresowanie spadło w tym roku na całym świecie w odpowiedzi na histerię rynku byka, który dobiega końca? Jeśli tak, to w których krajach zainteresowanie kryptowalutami spadło najbardziej?

Znaczny spadek kryptowalutami w 2022 roku

Spadek zainteresowania na całym świecie wynosi 16,6%, co jest dość wyraźnym trendem. Najgorszym krajem jest Holandia, która odnotowała oszałamiający spadek o 37%, a następnie europejskie odpowiedniki Irlandii z 30% spadkiem i Nowej Zelandii z 28% spadkiem.

Zauważalnie, USA są następne z ponad 26% spadkiem w porównaniu do roku 2021. Biorąc pod uwagę fakt, że Stany Zjednoczone wciąż napędzają tak dużą część wolumenu rynku, symbolizuje to, jak bardzo rynek różni się dziś w porównaniu z ubiegłym rokiem, kontekstualizując zwolnienia i załamanie cen, którego byliśmy świadkami.

Co ciekawe, najbardziej odporne kraje pod względem zainteresowania kryptowalutami to w większości kraje rozwijające się – Maroko, Kenia, Sri Lanka Nigeria i Kolumbia plasują się wśród krajów, w których zainteresowanie faktycznie wzrosło. W przypadku Maroka i Kenii, te dwa afrykańskie kraje odnotowały skoki odpowiednio o 61% i 55%.

Zainteresowanie w ciągu ostatniego miesiąca jeszcze bardziej spadło

Rynek niedźwiedzia naprawdę nabrał rozpędu od maja, kiedy to Terra poszła na dno, a co za tym idzie, ostatnie kilka miesięcy było brutalne. Patrząc na spadki w samym lipcu w porównaniu do całego 2022 roku, spadek jest jeszcze gorszy. Średnia światowa pokazuje, że w tym miesiącu jest o 63% mniej wyszukiwań na temat kryptowalut w porównaniu do średniej z 2022 roku.

Nowa Zelandia, Hiszpania, Wenezuela i – co nieco zaskakujące – USA i Kanada, należą do krajów, które odnotowały największy spadek zainteresowania. Wyszukiwania w USA spadły o 59%, a Kanada jest tuż za nimi na poziomie 58%.

Salwador

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele często tweetuje, że jego rząd „kupuje dip”, gdy Bitcoin gwałtownie spada. Wygląda na to, że obywatele jego kraju, gdzie Bitcoin jest legalnym środkiem płatniczym od zeszłego roku, nie są tego samego zdania.

Według trendów wyszukiwania Google, zainteresowanie Bitcoinem spadło w lipcu w Salwadorze bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju, w porównaniu do liczb z 2021 roku. Spadek w jakiejś formie jest oczekiwany, biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost wyszukiwań nieunikniony, gdy Bukele ogłosiły go jako prawny środek płatniczy w 2021 roku, jednak spadek o 63% jest niepokojący i podkreśla zarówno szkodliwy efekt rynku niedźwiedzia, jak i wyzwania związane z wprowadzaniem ludności do Bitcoina w Salwadorze.

Biorąc pod uwagę cały obraz, zainteresowanie w ciągu 2022 roku jako całości spadło o 17,9% w porównaniu do 2021 roku, co nie jest tak wyraźne jak lipcowy spadek o 64% – ale nadal jest to duży spadek.

Republika Środkowoafrykańska

Z powyższych wykresów dla celów skali pominięto jeden naród. A to dlatego, że Republika Środkowoafrykańska zdmuchnęła te statystyki z powierzchni wody. Zainteresowanie kryptowalutami w lipcu 2022 roku wzrosło o 715% (592% dla całego 2022 roku) w porównaniu z liczbami w 2021 roku.

Jest to oczywiście spowodowane tym, że stali się drugim narodem, który zadeklarował Bitcoina jako prawny środek płatniczy w kwietniu. Mało tego, poszli jeszcze dalej – ogłaszając tokenizację bogatych zasobów kraju (diamenty, uran, ropa) za pomocą nowo uruchomionej kryptowaluty „Sango Coin”.

Jednak biorąc pod uwagę, że jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata, a dostęp do internetu ma zaledwie 10%, to czy jest to rozważna inicjatywa, to historia na inny dzień.