Zalety i zagrożenia związane z walutami cyfrowymi

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z kryptowalutami, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś zarówno ciekawy, jak i nieco przytłoczony. Ale czy to powinno Cię martwić? Wcale nie – podróż do zrozumienia kryptowalut zaczyna się tutaj.

Poniżej wyjaśniamy w prosty i zrozumiały sposób, co dokładnie sprawia, że kryptowaluty są tak ekscytujące. Opisujemy również niektóre rodzaje ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przed wejściem na rynek.

Brak zaangażowania banku: Większa przejrzystość i kontrola – ale też większe ryzyko dotyczące bezpieczeństwa

Kiedy kryptowaluty po raz pierwszy pojawiły się na rynku, jedną z rzeczy, która zafascynowała wielu, była ich niezależność od tradycyjnych banków.

Kiedy kupujesz kryptowalutę, dokonujesz transakcji bez udziału jakichkolwiek pośredników. Dzięki temu system handlowy jest bardziej przejrzysty, a użytkownik nie musi pokładać zaufania w osobie trzeciej. Jednak ta wolność oznacza również, że nie ma żadnej pomocy w przypadku zablokowania dostępu do portfela kryptowalutowego .

Jeśli zapomnisz hasła do usługi bankowej, bank może pomóc Ci je odzyskać lub zresetować. Jednak w przypadku kryptowalut jesteś zdany na łaskę niezwykle małej liczby hakerów, którzy są w stanie włamać się do portfeli kryptowalutowych ludzi – a nawet ich sukcesy są rzadkie.

Zmienność: Szansa na duże zyski i jednocześnie ryzyko dużych strat

Kryptowaluty słyną z dużej zmienności. Jednego dnia waluta może znajdować się na najniższym poziomie w historii, a następnego może wznieść się na nieosiągalne wcześniej wyżyny.

Oczywiście, zawsze można zgadywać, a kupowanie, gdy waluta spada do najniższego poziomu jest tym, co wielu uważa za dość bezpieczny zakład. W rzeczywistości jednak nigdy nic nie wiadomo. Jeśli masz szczęście lub trafnie przewidujesz, możesz bardzo szybko się wzbogacić – lub, jeśli Twoje przypuszczenia okażą się błędne, możesz stracić mnóstwo pieniędzy.

Nadal chcesz wejść na rynek? Przeczytaj więcej o kryptowalutach , aby być na bieżąco z wartościami walut i odrobić pracę domową na temat natury kryptowalut. Badania nigdy nikomu nie zaszkodziły, a w przypadku kryptowalut przyda Ci się każda pomoc, jaką możesz uzyskać.

Blockchain: Bezpieczny przed hakerami – ale czy jest skalowalny na dłuższą metę?

Jak już wspomnieliśmy, włamanie się do portfela kryptowalutowego jest prawie niemożliwe – to samo dotyczy reszty infrastruktury wspierającej handel kryptowalutami.

Blockchain zapamiętuje wpisy na zawsze. Gdy dokonasz wpisu, jest on przechowywany na kilku komputerach w ultrabezpiecznym, zdecentralizowanym systemie. Dzięki temu żaden haker nie ma dostępu do całego łańcucha i nie może go uszkodzić, co sprawia, że handel kryptowalutami jest niezwykle bezpiecznym przedsięwzięciem pod względem bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ekscytujący nowy rodzaj waluty, który wymaga wielu badań

Wejście w świat kryptowalut dla początkujących jest nie lada wyczynem. Rozległy świat walut cyfrowych jest wciąż bardzo nowy, istnieje dopiero od lat 2000 – w przeciwieństwie do, na przykład, tradycyjnych rynków akcji, które istnieją od setek lat.

Niemożliwe jest przewidzenie, jak kryptowaluty rozwiną się w przyszłości i czy w ogóle będzie dla nich miejsce w tym świecie za, powiedzmy, 50 czy nawet 25 lat. Inwestowanie w kryptowaluty już teraz jest ryzykowne, więc trzeba poświęcić dużo czasu i wysiłku na zapoznanie się z nimi, aby wiedzieć, w co się inwestuje.

Jeśli jednak zdecydujesz się zainwestować, z pewnością czeka Cię interesująca przygoda.