Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała w tym tygodniu, że Rosjanie używają aktywów cyfrowych, aby ominąć sankcje.

Założyciel ukraińskiej giełdy kryptowalutowej Kuna, a także menedżer Crypto Fund of Ukraine Michael Chobanian sugeruje, że Binance musi zostać zbadany pod kątem potencjalnej zmowy z Rosją w sprawie sankcji.

W komentarzach zgłoszonych w czwartek przez CoinDesk, Chobanian poprosił Unię Europejską o podjęcie takiego kroku, aby ustalić, czy rzeczywiście wiodąca giełda kryptowalut "współpracowała" z Rosją, aby pomóc rządowi Putina w uniknięciu sankcji.

Chobanian, który jest również szefem Blockchain Association of Ukraine, powiedział dziennikarzom, że przeprosiłby, gdyby dochodzenie wykazało, że Binance nie popełniło nic złego. Dodał jednak, że jeśli to się potwierdzi, to UE będzie musiała się tym zająć.

Oskarżenia pojawiły się w zeszłym tygodniu, a Binance zdecydowało się odeprzeć zarzuty założyciela giełdy kryptowalutowej Kuna.

