Zilliqa (ZIL) jest bezapelacyjnie kryptowalutą roku. Moneta ta osiągnęła ostatnio niewyobrażalne wyżyny. Pomimo tego, że analitycy przewidują spadki, ZIL nadal wykazuje się niesamowitą odpornością na wahania. Wygląda na to, że jest jeszcze więcej możliwości wzrostu. Oto, co musisz wiedzieć:

ZIL wzrósł o ponad 200% tylko w ciągu ostatnich 7 dni.

W ciągu ostatnich 24 godzin moneta zwolniła jednak tempo wzrostu, zmniejszając swoją wartość o 10%.

Jest prawdopodobne, że trend wzrostowy będzie kontynuowany pomimo spowolnienia w ostatnich dniach.

Źródło danych: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – Czy możliwe jest osiągnięcie 0,5 USD?

Zbliżenie się do poziomu 0,5 USD będzie miało ogromne znaczenie dla ZIL. Oznaczałoby to, że moneta będzie musiała zwiększyć swoją dzisiejszą cenę o kolejne 100% lub mniej więcej. Choć może się to wydawać mało prawdopodobne, dla monety, która w ciągu siedmiu dni skoczyła o 200%, wszystko jest możliwe.

Poza tym, wskaźniki wykresu wskazują na byczy trend. Fakt, że ZIL oparł się wszystkim niedźwiedzim prognozom w ostatnich dniach sprawia, że jest to byczy aktyw. W istocie, nawet ludzie, którzy nie są optymistycznie nastawieni do niego może być zmuszony do zakupu, aby upewnić się, że nie przegapić te wzrosty.

W związku z tym prawdopodobne jest, że wzrosty będą jeszcze większe. Jednak obecnie wyzwaniem dla byków jest możliwość, że większość osób zacznie realizować zyski. Jeśli tak się stanie, możemy być świadkami spowolnienia tempa wzrostu, po którym nastąpi zdecydowane cofnięcie o co najmniej 35%.

Czy warto kupić Zilliqa (ZIL)?

Istnieją dwa sposoby na rozegranie obecnej formacji ZIL. Po pierwsze, sensowne jest kupno i wykorzystanie ewentualnego skoku w kierunku 0,5 USD. Będzie to jednak zależało od tego, jak moneta zachowa się w ciągu najbliższego dnia.

W ciągu ostatnich 24 godzin ZIL spadł o 10%. Jeśli takie dwucyfrowe straty zostaną odnotowane w dwóch kolejnych dniach, wtedy transakcja staje się bardzo ryzykowna. Po drugie, można poczekać na cofnięcie i wtedy dokonać zakupu.