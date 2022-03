Zilliqa (ZIL) w ciągu ostatnich kilku dni znacznie podskoczyła na wartości. Moneta wzrosła o prawie 100% w ciągu jednego dnia, a podczas gdy większość inwestorów spodziewała się natychmiastowego wycofania, byki utrzymywały pozycję monety. Wygląda na to, że nie ma żadnych sprzedających ZIL i prawdopodobnie sytuacja ta utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. Oto kilka wskazówek:

Ostatni dwutygodniowy rajd ZIL był co najmniej zdumiewający.

W pewnym momencie moneta wzrosła o 225% w ciągu zaledwie siedmiu dni, po czym nieznacznie się wycofała.

Nie widzimy żadnej presji na wyprzedaż, a ZIL może w najbliższym czasie wzrosnąć o kolejne 100%.

Źródło danych: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – Byki przejęły całkowitą kontrolę

W większości przypadków, gdy monety osiągają takie wzrosty jak ZIL, naturalne jest, że można spodziewać się odreagowania. Nie oczekujemy jednak, że w przypadku ZIL będzie to miało miejsce, gdyż byki mają teraz pełną kontrolę. Spodziewamy się, że zwyżka będzie kontynuowana do około 0,15 USD, po czym nastąpi utrata impetu.

ZIL jest obecnie notowany na poziomie około 0,09 USD. Chociaż w ciągu ostatnich 24 godzin moneta straciła około 5%, ponieważ niektórzy posiadacze spieniężyli akcje, oczekujemy, że bycze tempo zostanie wznowione. Poziom 0,11 USD będzie najtrudniejszy do przebicia dla byków.

Chociaż spodziewamy się, że obecne momentum ZIL wzrośnie powyżej tego poziomu, to jeśli byki nie będą w stanie przełamać oporu, ZIL spadnie. Nie będzie to jednak ogromne cofnięcie. W rzeczywistości, będzie to skromny spadek do 0,08 USD, co nadal będzie oznaczać, że ZIL osiągnie najwyższy poziom w historii w 2022 roku.

Jak rozegrać trend wzrostowy Zilliqa (ZIL)?

Cóż, najlepszym zagraniem będzie kupno. Inwestorzy krótkoterminowi powinni zamknąć pozycję, gdy cena osiągnie 0,15 USD. Dla inwestorów długoterminowych, ryzyko dużej wyprzedaży po 0,15 USD wzrośnie. Najlepiej będzie sprawdzić, czy moneta osiągnie ten poziom, a następnie śledzić cofnięcie przed zakupem.