ZRX rośnie w górę o 46% w ciągu doby: oto gdzie kupić token

ZRX, token 0x, wzrósł o 46% po ogłoszeniu nawiązania współpracy z wiodącą giełdą kryptowalut Coinbase w celu zasilenia jej nowego rynku społecznościowego NFT.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest ZRX, czy może dać Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do kupienia tokena, to dobrze trafiłeś.

Ponieważ ZRX jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić ZRX za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić ZRX już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym ZRX.

0x to protokół infrastrukturalny, który umożliwia użytkownikom łatwy handel tokenami ERC-20 i innymi aktywami na blockchainie Ethereum bez polegania na scentralizowanych pośrednikach, takich jak tradycyjne giełdy kryptowalutowe.

0x osiąga tę zdecentralizowaną funkcjonalność wymiany za pomocą zbioru otwartych, publicznie audytowalnych inteligentnych kontraktów, które współpracują ze sobą w celu stworzenia elastycznego protokołu handlowego o niskim współczynniku tarcia, który programiści mogą łatwo wpleść w swoje produkty.

0x obsługuje zarówno tokeny wymienialne (ERC-20), jak i niewymienialne (ERC-723). Może być wykorzystywany do handlu bez zezwolenia szerokim wachlarzem aktywów, dając posiadaczom możliwość kupna, sprzedaży i wymiany aktywów Ethereum za pośrednictwem ponad tuzina różnych aplikacji.

ZRX może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązania należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Wallet Investor uważa tę monetę za umiarkowanie dobrą inwestycję. Przewidują, że w kwietniu 2027 roku będzie ona kosztować 2,27 USD. Inwestycja na 5 lat przyniosłaby wówczas zysk w wysokości około +110%. Inwestycja o wartości 100 USD może w tym czasie wzrosnąć do 210 USD.

