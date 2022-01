Zwyżek Celo nie widać końca: oto gdzie kupić token

Celo to ekosystem blockchain skupiający się na zwiększeniu adopcji kryptowalut wśród użytkowników smartfonów. Jest to 64 moneta według rankingu i zyskała dziś na wartości 7%. Ten artykuł wyjaśnia, czym jest Celo, czy warto w nią inwestować i gdzie można ją kupić.

Główną unikalną zaletą Celo jest skupienie się na użytkownikach smartfonów. Firma argumentuje, że liczba posiadaczy smartfonów rośnie wykładniczo, ale liczba osób korzystających z kryptowalut rośnie w znacznie wolniejszym tempie.

Kryptowaluta jest ponadto bardzo dobrze dostosowana do regionów, w których duża część populacji nie ma dostępu do sektora bankowego, ale mimo to posiada smartfona.

Celem Celo jest wypełnienie luki pomiędzy tymi dwoma technologiami, a także wykorzystanie zalet DeFi poprzez wspieranie tworzenia aplikacji DApps i inteligentnych kontraktów.

Zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych, blockchain Celo automatycznie oblicza opłaty transakcyjne, a także pozwala użytkownikom na uiszczanie opłat za gaz, które zasilają transakcje w dowolnej walucie.

Prognozy cenowe powinny być traktowane wyłącznie jako świadoma opinia analityka rynku. W świetle faktu, że bardzo trudno jest dokonać dokładnej prognozy, należy poświęcić czas na sprawdzenie, jak będzie kształtować się cena Celo przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Wallet Investor uważa, że Celo może być dobrą inwestycją. Jej cena może wzrosnąć z 5,75 USD do 7,42 USD w ciągu jednego roku. To daje potencjał zarobkowy na poziomie 29%. Za pięć lat, cena za 1 token Celo może sięgnąć 17 USD.

🔥#CELO 9h chart continuing on an uphill run towards the target of $7.69 and technically, has over +39% to go before this target is met! This is an EXTREME ALERT for $CELO as it can even speed up on this run, meeting $7.69 QUICKLY! #CELOUSD has more to strength showcase! https://t.co/23T65U8n4m pic.twitter.com/mGMCGB3GDk

— JAVON MARKS (@javonnnm) January 4, 2022