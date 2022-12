100 BTC pierduți în frauda exchange-ului QuadrigaCX au fost brusc mutați

Principalele concluzii

QuadrigaCX a intrat în faliment în 2019, după ce CEO-ul său Gerald Cotten a murit în circumstanțe misterioase și bruște

Cotten a fost considerat a fi singurul cu acces la portofelele reci care conțineau fonduri

S-a dezvăluit ulterior că Cotten a înșelat clienții, QuadrigaCX fiind o schemă Ponzi

Peste 100 de BTC au fost transferați din greșeală într-un portofel în 2019, după declararea falimentului, administratorul judiciar EY declarând că fondurile erau acum pierdute, deoarece nimeni nu avea acces la ele

În acest weekend, portofelele s-au trezit din nou, cu fonduri transferate către un serviciu de crypto mixing

Portofele bitcoin adormite aparținând controversatului exchange (nu, nu acela) QuadrigaCX s-au trezit în acest weekend. Peste 100 de bitcoini legați de defunctul exchange s-au mutat din portofelele reci care, până acum, erau gândite la portofele la care nimeni nu avea acces.

QuadrigaCX, pentru cine nu este familiarizat, este schimbul fondat de Gerald Cotten și subiectul captivantei drame Netflix „Trust No One: The Hunt for the Crypto King”. A fost una dintre primele burse mainstream, gestionând peste 80% din volumul canadian de Bitcoin la un moment dat. Numai că totul a fost o înșelătorie.

Ce s-a întâmplat cu QuadrigaCX?

A intrat în faliment în 2019, cu aproape 200 de milioane de dolari datorate clienților. Ulterior, s-a dovedit a fi o schemă Ponzi, Cotten deschizând conturi sub pseudonime și creditându-se cu solduri fictive, pe care apoi le-a tranzacționat împotriva clienților neștiutori. În tot acest timp a dus o viață dublă, iar schimbul nu a fost altceva decât o acoperire pentru o schemă Ponzi de modă veche.

Ernest and Young (EY), una dintre cele mai mari patru corporații, este administratorul judiciar și a amplificat intriga atunci când a raportat că societatea a trimis din greșeală 100 de bitcoini într-un portofel la care nu avea acces.

„La 6 februarie 2019, Quadriga a transferat din greșeală 103 bitcoini… către portofelele reci Quadriga, pe care compania nu le poate accesa în prezent. The Monitor colaborează cu conducerea pentru a recupera aceste criptomonede din diferitele portofele reci, dacă este posibil.„

CEO-ul moare în circumstanțe misterioase

Motivul pentru care acest portofel a fost inaccesibil, desigur, este că CEO-ul Cotten a murit în circumstanțe misterioase în timp ce călătorea, generând un milion de teorii ale conspirației. Se pare că el era singurul care avea cheile portofelelor offline care conțineau criptomonedele, motiv pentru care atât de mulți l-au acuzat că și-a înscenat propria moarte.

În acest weekend, portofelul rece care a primit acei 100 BTC în 2019 a redevenit brusc activ. Acesta a trimis 36 BTC din acest portofel și 33 BTC din acest portofel, care au fost două dintre cele mai mari tranzacții. Dar, mai mult decât suma, este interesantă destinația – monedele au fost trimise către serviciul de mixare Wasabi, un serviciu de mixare a criptomonedelor, care acționează pentru a ascunde sursa și destinația fondurilor cripto.

Ce înseamnă acest lucru?

Așadar, Gerald Cotten este viu și nevătămat și umblă la economiile sale de bitcoin?

Magdalena Gronowska, inspector de faliment și membră a comitetului creditorilor Quadriga, a declarat că fondurile nu au fost mutate de EY. Iar rapoartele anterioare ale EY spuneau că Cotten era singurul care avea acces la portofele.

Sincer, nimeni nu știe. Acesta este doar un alt mister într-o poveste care era deja cât se poate de bizară, confuză și dubioasă. Singurul lucru pe care îl știm cu certitudine este că Gerald Cotten a fost un escroc, iar QuadrigaCX a fost o înșelătorie, iar acum monedele pe care se presupune că doar el le controla – și care, prin urmare, au fost presupuse pierdute, având în vedere că a murit – sunt din nou în mișcare.

Așadar, fie Cotten este în viață, fie altcineva are acces la acele portofele. Dar dacă actorul era legitim, permiteți-mi să vă întreb următorul lucru: de ce trimit fondurile către un serviciu de mixare?