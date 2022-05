Prăbușirea Terra LUNA a dus la îngrijorări cu privire la următoarele criptomonede de top care s-ar putea prăbuși. Ca și în cazul LUNA, este incredibil de dificil de făcut o astfel de predicție. În plus, în cele mai multe cazuri, monedele tind să se miște la unison. Deci, în opinia mea, iată cele două criptomonede de evitat după prăbușirea LUNA .

Waves

Waves este unul dintre cele mai mari blockchain-uri din lume. Tokenul său WAVES are o capitalizare de piață de peste 797 milioane USD. Este o monedă populară care a fost folosită pentru a construi unele dintre cele mai populare produse din industria descentralizată. Unele dintre cele mai populare aplicații din ecosistemul său sunt Vires Finance și Waves Exchange.

Cea mai mare îngrijorare cu privire la Waves este Neutrino, moneda sa algoritmică stabilă care seamănă foarte mult cu Terra USD. Moneda a avut probleme serioase în ultimele luni. De exemplu, în aprilie, și-a pierdut paritatea și s-a prăbușit la un minim istoric de 33 de cenți.

Moneda este încă sub valoarea de paritate, ceea ce duce la îngrijorări semnificative că își va pierde și ea paritatea în următoarele luni sau săptămâni. Dacă acest lucru se întâmplă din nou, am putea observa o vânzare majoră atât a Neutrino, cât și a Waves. Într-adevăr, prețul Waves s-a prăbușit deja cu peste 88% față de cel mai înalt nivel din acest an.

Cardano

Cardano este una dintre cele mai populare criptomonede din lume. La fel ca Terra, este, de asemenea, una dintre cele mai mari monede din lume, cu o capitalizare de piață de peste 19 miliarde de dolari. Singura diferență majoră dintre Cardano și Terra este că nu este asociat cu nicio monedă stabilă mare.

Principala preocupare legată de Cardano este că ecosistemul său are oarecare lipsuri. În timp ce ADA este evaluat la peste 19 miliarde de dolari, ecosistemul său DeFi are o valoare totală blocată de peste 130 de milioane de dolari. Criticii vor sublinia faptul că ecosistemul Terra a avut un TVL de peste 30 de miliarde de dolari la apogeu.

Cu toate acestea, investitorii ar trebui să fie îngrijorați deoarece Cardano pare a fi un lanț fantomă care nu are niciun proiect semnificativ în ecosistemul său. Asta în ciuda faptului că a fost început în 2015.

Într-adevăr, se pare că investitorii s-au îngrijorat pentru Cardano de ceva vreme, deoarece piața sa a scăzut de la peste 91 de miliarde de dolari.