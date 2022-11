4 dintre cele mai bune criptomonede din metavers de cumpărat în 2023

Se așteaptă ca metaversul să explodeze în următorii ani. Sau cel puțin așa pare să creadă Bloomberg. Analiștii de la Bloomberg au prognozat că metaversul va valora 800 de miliarde de USD în viitorul apropiat, iar acum este momentul perfect pentru a începe să căutați cele mai bune proiecte criptografice de metavers care vor fi mai performante în viitorul interacțiunii sociale.

În acest articol, vă prezentăm patru dintre cele mai bune proiecte criptografice metavers de pe piață în prezent, care ar putea prinde elan în 2023.

1. Metacade (MCADE) – cel mai bun proiect criptografic global din metavers

Metacade plănuiește să fie destinația principală pentru ca jucătorii să învețe despre, să câștige mai mult și să direcționeze viitorul jocurilor Play2Earn. În Metacade, veți putea să vă conectați în cadrul unei comunități vibrante de jucători și entuziaști ai Web3 care gândesc la fel, pentru a participa la prima sală de jocuri virtuală din lume deținută de jucători.

Pe platforma Metacade, vor exista opțiuni pentru a găsi recenzii ale celor mai recente titluri Play2Earn, pentru a căuta clasamente și pentru a aprofunda unele dintre cele mai tari GameFi alpha postate de experți din industrie, pentru a vă ajuta să avansați în revoluția jocurilor. Pentru a încuraja comunitatea să contribuie la transformarea Metacade în cea mai bună resursă pentru GameFi, utilizatorii sunt recompensați cu token-ul MCADE de fiecare dată când împărtășesc recenzii, alfa sau conținut, ceea ce înseamnă că puteți câștiga doar împărtășindu-vă experiența.

Scopul final al Metacade este de a readuce jocurile de noroc în mâinile jucătorilor. Pe măsură ce industria tradițională a jocurilor de noroc se apropie de un sector mizerabil, dominat de microtranzacții și de profitul acționarilor, Metacade le permite utilizatorilor să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește jocurile pe care doresc să le joace cu ajutorul „Metagrant-urilor”.

Programat pentru lansare în 2023, Metagrant este un mecanism prin care dezvoltatorii de jocuri își vor înscrie proiectele într-o competiție pe care comunitatea o va vota. Câștigătorii acestor voturi vor primi finanțare și sprijin din partea Metacade pentru a-și construi jocul alături de colectivul care i-a ales, iar titlul finit va fi adăugat la sala de jocuri virtuală Metacade.

În timp ce utilizatorii pot câștiga mai mult din jocurile lor preferate Play2Earn citind sfaturi de top sau participând la turnee exclusive, ei vor putea, de asemenea, să își găsească un rol mai permanent în economia GameFi cu Metacade.

Ca parte a foii de parcurs pentru 2024, Metacade va lansa un panou de locuri de muncă care va găzdui zeci de oportunități pentru comunitate să intre în industria jocurilor de noroc. Aceste roluri vor varia de la a deveni tester beta part-time până la a obține un rol senior în cadrul companiilor de ultimă generație aflate în fruntea Web3.

În cele din urmă, Metacade va deveni o DAO, ceea ce înseamnă că echipa de bază se va retrage și va preda pozițiile de conducere celor mai valoroși membri ai comunității. Odată ce acest lucru se va întâmpla, utilizatorii vor putea vota asupra deciziilor cheie, cum ar fi viitorii lideri, restricțiile privind furnizarea de token-uri, parteneriatele, noile caracteristici și multe altele.

2. Star Atlas (ATLAS) – pentru exploratorii galactici din lume

Star Atlas este un joc Play2Earn cu tematică spațială care va deveni unul dintre cele mai bune proiecte metavers. Poate fi comparat cel mai bine cu EVE Online , un joc spațial de mare succes, care a atras sute de mii de jucători zilnic datorită universului său profund.

Star Atlas este plasat în anul 2620 și, la fel ca și EVE Online, este echipat cu nave spațiale avansate, alianțe de facțiuni și teritorii ce pot fi cucerite, cu o singură diferență: jucătorii își pot deține efectiv bunurile. Scopul jocului Star Atlas este de a-ți dezvolta imperiul spațial prin completarea misiunilor, lupte pentru terenuri, minerit pentru resurse și descoperirea de comori rare. Fiecare activ din joc este stocat ca un NFT pe blockchain Solana și, prin urmare, are o valoare reală.

În timp ce alte jocuri Play2Earn se concentrează pe obținerea de jetoane în joc, Star Atlas vrea să facă acest proces cât mai distractiv posibil. Jucătorii pot opta să participe la bătălii sau la curse de nave spațiale pentru a începe să câștige token-ul ATLAS. Alții ar putea prefera să facă echipă și să descopere planete încărcate de resurse, care pot fi extrase, rafinate și comercializate folosind o rețea de uzine miniere, rafinării și comercianți pentru a câștiga bani reali. Dacă ai o cască VR, puteți chiar experimenta zborul în spațiu dintr-o perspectivă imersivă la persoana întâi.

Odată ce ai format o alianță cu alții, poți începe să construiești orașe întregi cu propriile organizații autonome descentralizate regionale (DAO) , permițând cetățenilor fiecărei regiuni să voteze asupra a ceea ce ar trebui să facă facțiunea în continuare, cum ar fi atacarea teritoriilor altor jucători sau cum să se apere împotriva unui atac iminent din partea unei facțiuni rivale.

Luând exemplul EVE Online, Star Atlas va combina cele mai bune aspecte ale acestui joc deja de succes cu capacitatea fantastică de a deține cu adevărat activele din joc pe blockchain. Fiți cu ochii în patru pentru Star Atlas – ar putea fi în curând unul dintre cele mai mari și mai bune jocuri criptografice metavers pe care lumea le-a văzut vreodată.

3. Highstreet (HIGH) – poate cel mai la modă token

Highstreet este unul dintre cele mai bune proiecte metavers dintr-un motiv întemeiat. Echipa din spatele Highstreet profită de capacitatea metavers pentru a crea o experiență de cumpărături de nivel superior, permițând mărcilor din lumea reală să își prezinte articolele fizice într-o lume virtuală. Cu branduri precum Balenciaga, LVMH și Adidas care se aventurează în metavers, Highstreet vrea să devină soluția prin care orice companie își poate deschide un magazin și să acceseze următoarea generație de comerț.

Produsele fizice, cum ar fi pantofii sau tricourile, sunt simbolizate în blockchain ca NFT. Cumpărătorii pot cumpăra aceste NFT-uri, apoi pot alege să le răscumpere pentru un produs fizic. Utilizând integrarea Highstreet cu Shopify, aceste comenzi pot fi trimise automat către backend-ul brandului pentru îndeplinirea fizică.

Cu toate acestea, Highstreet este mai mult decât un simplu mall virtual. Este o întreagă lume metavers în care utilizatorii pot finaliza misiuni, pot socializa cu alți participanți și pot lua parte la evenimente exclusive într-un cadru MMORPG Play2Earn. Dincolo de piaț a Highstreet, există casele Highstreet, care sunt la fel ca și casele reale. Îți poți personaliza complet casa pentru a se potrivi stilului tău, poți petrece timpul cu prietenii și chiar poți avea grijă de animalele tale de companie virtuale!

În Lumea Highstreet , poți câștiga prin completarea misiunilor și luptând cu monștrii în locuri precum Binance Beach, AVAX Alps și Animoca Archipelago. Fiecare zonă are propria sa poveste și monștri unici care transformă Highstreet într-o lume captivantă, plină de zeci de experiențe unice.

În ansamblu, Highstreet îmbină realitatea cu lumea virtuală într-un mod incredibil de unic. Cu branduri blockchain precum Binance și Avalanche deja implicate, Highstreet este pregătit pentru un viitor glorios ca unul dintre cele mai bune proiecte criptografice din metavers.

4. The Sandbox (SAND) – trecerea construcțiilor la nivelul următor

The Sandbox este o lume virtuală 3D care permite utilizatorilor să construiască și să exploreze cu ușurință jocuri și experiențe monetizabile. Este deseori comparat cu Minecraft și Roblox datorită designului său blocky, bazat pe pixeli, iar această estetică a făcut ca The Sandbox să devină una dintre cele mai bune monede metavers.

Marea diferență dintre The Sandbox și aceste jocuri constă în aceea că este complet descentralizat, aproape fiecare aspect al jocului fiind deținut de utilizatorii săi. Folosind token-ul SAND, jucătorii pot cumpăra proprietăți imobiliare digitale, obiecte unice în joc și articole de îmbrăcăminte pentru a-și personaliza avatarurile, toate acestea fiind stocate în blockchain și reprezentate de propriul NFT.

Terenurile, de exemplu, sunt stocate în blockchain sub forma unui token LAND, în timp ce obiectele și articolele purtabile sunt reprezentate de token-uri ASSET. În timp ce LAND are o ofertă fixă, ASSET-urile pot fi create de oricine cu ajutorul instrumentului VoxEdit. VoxEdit le permite utilizatorilor să manipuleze blocuri, cunoscute sub numele de voxeli, pentru a crea aproape orice își doresc, cum ar fi sculpturi, personaje, arme și multe altele. Aceste obiecte pot fi apoi cumpărate și vândute pentru un profit pe piața The Sandbox .

Totuși, cea mai puternică caracteristică a The Sandbox este Game Maker . Game Maker permite oricui să creeze jocuri întregi fără să știe o singură linie de cod și vine cu mecanisme de luptă, povești, comportament IA și chiar șabloane de cameră. Aceste caracteristici au dus la crearea a zeci de jocuri și experiențe care pot fi jucate de întreaga comunitate, totul gratuit.

The Sandbox a ajuns rapid să devină unul dintre cele mai bune proiecte criptografice din metavers după ce a semnat acorduri de marcă cu mai multe nume mari. Warner Music Group a lansat un parc de distracții cu tematică muzicală în metaversul The Sandbox, în timp ce The Walking Dead și Snoop Dogg au propriile jocuri care au atras mii de jucători. Chiar și Ștrumfii sunt în metaversul The Sandbox!

Concluzie – Metacade câștigă datorită unei diversități autentice

După cum puteți vedea, există mai mulți concurenți care ar putea ajunge pe primul loc pe piața criptografică din metavers în curs de dezvoltare. Având în vedere că se preconizează o intensificare a concurenței pe măsură ce popularitatea jocurilor metaverse explodează, este greu de spus cu certitudine care monedă va prelua conducerea și va deveni cea mai bună investiție.

Cu toate acestea, ținând cont că Metacade afișează câteva caracteristici extrem de atractive, cum ar fi biblioteca sa de jocuri arcade virtuale, hub-ul dinamic al comunității online și jocul pentru a câștiga recompense – alături de perspectivele puternice de dezvoltare, cum ar fi Metagrant-urile – se prefigurează cu ușurință ca deținător al primului loc, fiind cel mai bun proiect criptografic din metavers în care să investești în 2023. Renunțând la limitele tipice ale titlurilor unice din sectoarele GameFi și Play2Earn și aducând totul într-o singură platformă, oferă o propunere de valoare semnificativă, greu de bătut.

Se așteaptă ca Metacade să crească rapid, deoarece industria GameFi continuă să se extindă ca un întreg, indiferent de performanța fiecărui joc în parte. Combinat cu faptul că tokenul este încă în presale, acesta se află într-o poziție privilegiată pentru a obține avantajul financiar în următorul deceniu, tocmai de aceea l-am încoronat ca fiind cel mai bun token criptografic din metavers de cumpărat în 2023.