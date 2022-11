5 alternative FTX cu care puteți investi pe fondul crizei actuale a FTX

Fostul gigant al bursei de criptomonede FTX se confruntă cu un viitor incert ca urmare a actualei crize de lichidități și a instabilității financiare. Situația s-a agravat după ce Binance a renunțat la un acord neobligatoriu de preluare a FTX.

Potrivit unor surse familiare cu evoluțiile, Binance și-a retras intenția de a prelua FTX după ce a analizat registrele financiare ale acesteia.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022