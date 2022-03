Odată cu Aave V3, principalul creditor DeFi se extinde dincolo de Avalanche, Ethereum și Polygon.

Aave, una dintre cele mai importante platforme de finanțare descentralizată (DeFi) de pe piață, a anunțat V3 a protocolului său.

Odată cu a treia versiune, Aave își extinde fondul de lichidități la alte șase blockchain-uri, a spus platforma într-un comunicat.

Conform anunțului, lansarea live a V3 permite accesul la funcțiile protocolului de creditare pentru Avalanche, Polygon, Fantom, Optimism, Harmony și Arbitrium. În afară de aceste șase blockchain-uri, Aave este setat să implementeze cea mai recentă iterație a protocolului său pe rețeaua principală Ethereum.

„Aave V3 este rezultatul unei repetiții continue care rezultă din implicarea comunității și creșterea ecosistemului”, a declarat Stani Kulechov, fondator și CEO al Aave Companies.

Cu privire la ce urmează pentru protocolul DeFi, Kulechov a adăugat:

„Prin intermediul V3, membrii comunității Aave noi și existenți vor putea participa la DAO Aave, care va continua să modeleze viitorul DeFi.”

Potrivit lui Aave, „V3 aduce noi funcții inovatoare, care se întind de la creșterea eficienței capitalului până la o descentralizare îmbunătățită”.

