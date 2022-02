EADF (Entity-Adjusted Dormancy Flow) a fost folosit istoric pentru a marca potențialele minime ale prețurilor pe piața Bitcoin.

Bitcoin continuă să se lupte cu presiunea de vânzări de la scăderea sub 40.000 de dolari, o revenire recentă oprindu-se la 39.000 de dolari, urmată apoi de un impuls negativ joi ce a propulsat prețul sub 37.000 de dolari.

Will Clemente, un analist popular care găzduiește podcastul Bitcoin Intelligence și care scrie un buletin informativ pentru peste 70.000 de investitori, consideră că nivelurile actuale ale prețurilor pun BTC într-o poziție cu potențial uriaș de revenire.

Potrivit analistului, activul digital de top se tranzacționează la al patrulea nivel de supravânzare din istorie.

La ce măsură se uită el ca un indicator al unei posibile inversări optimiste? El indică fluxul de latență ajustat de entitate al Bitcoin (o traducere dubioasă în română, așa că haideți să rămânem la EADF).

„Bitcoin este în prezent al 4-lea cel mai supravândut din istoria sa în funcție de EADF. Achiziții repetate în această zonă (dollar-cost averaging) sunt probabil cea mai bună abordare pentru investitorul pe termen lung”, a scris el pe Twitter.

Bitcoin is currently the 4th most oversold in its history according to dormancy flow.

Dollar-cost averaging more heavily into this area is probably the best approach for the long-term investor. pic.twitter.com/5c2irfOL5L

— Will Clemente (@WClementeIII) January 31, 2022