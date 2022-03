Aceste 3 monede ar putea oferi cel mai bun ROI în acest an

Fiecare investitor cripto este mereu în căutarea următorului mare proiect. Am văzut că monedele trec de la zero la 100x. Altele precum SHIB au avut succese și mai mari în ultimul an. În cele din urmă, ca investitor, vreți monede care vă vor oferi un profit în timp sau rentabilitatea investiției. Iată cum alegeți astfel de monede:

Concentrați-vă întotdeauna pe imaginea pe termen lung, spre deosebire de volatilitatea pe termen scurt.

Cumpărați proiecte care sunt susținute de nume și investitori notabili.

Încercați și cumpărați cât mai devreme posibil pentru a putea merge odată cu valul.

Dacă sunteți în căutarea unor monede care ar putea oferi o rentabilitate bună a investițiilor în acest an, avem trei opțiuni pe care le puteți verifica acum.

Celo (CELO)

Celo (CELO) a fost una dintre cele mai rezistente monede de pe piață. Desigur, a trecut prin perioade dificile, ca și în cazul multor alte cripto-uri. Dar nu există nicio îndoială că zilele bune urmează.

Sursa datelor: Tradingview

Ceea ce face această monedă atât de specială este faptul că este mult subevaluată. Fundamentele de bază sunt, de asemenea, impecabile. Pentru investitorul pe termen lung, CELO are atât de multă valoare de deblocat. La momentul scrierii, jetonul se tranzacționa la 3,3 USD, câștigând peste 22% pe zi. Moneda are, de asemenea, o capitalizare de piață de 1,2 miliarde de dolari.

NEM (XEM)

NEM (XEM) reprezintă pur și simplu mișcarea noii economii. Proiectul speră să ofere soluții inovatoare blockchain pentru a ajuta proprietarii să folosească puterea tehnologiei descentralizate. Proiectul are o capitalizare de piață de aproximativ 884 de milioane de dolari și încă mai poate oferi multe.

SXP (SXP)