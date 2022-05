LimeWire, noua piață NFT care a apărut din aplicația populară de muzică întreruptă la începutul anilor 2000, a încheiat un acord uriaș cu Universal Music Group (UMG).

Parteneriatul cu UMG, lider mondial în sectorul muzicii și divertismentului în plină expansiune, contribuie la revenirea constantă a LimeWire în lumina reflectoarelor.

Conform unui anunț de presă lansat marți, acordul cu Universal Music îi permite companiei să ofere piața de colecții digitale mai multor case de discuri emblematice și artiști venerați.

Casele de discuri care ar putea accesa piața LimeWire NFT pentru a crește implicarea fanilor prin intermediul NFT-urilor de muzică digitală și a unei experiențe Web3 includ Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records și Motown Records.

Paul și Julian Zehetmayr, co-CEO LimeWire, comentând despre colaborare, au spus că parteneriatul a fost o „adevărată demonstrație a ritmului în care industria muzicală îmbrățișează Web3”.

„Suntem încântați să deschidem ecosistemul LimeWire NFT artiștilor și fanilor Universal Music Group și abia așteptăm să vedem primele proiecte creative care vor fi lansate pe piață”, au adăugat aceștia.

Important milestone reached! We’re thrilled to announce our partnership with Universal Music Group @UMG, opening up opportunities for music NFTs to all artists signed to Universal and UMG labels.

— LimeWire (@limewire) May 17, 2022