Acum puteți cumpăra Harmony, mainnet-ul axat pe viteza de procesare

Harmony, a 42-a cea mai mare monedă după market cap, este unul dintre cei mai mari câștigători de astăzi. A câștigat peste 13% în ultimele 24 de ore. Va trece în curând în top 40? Acest ghid explică caracteristicile Harmony, dacă este o investiție bună și locurile de top pentru a cumpăra Harmony acum.

Harmony este o platformă blockchain concepută pentru a facilita crearea și utilizarea aplicațiilor descentralizate (DApps). Rețeaua își propune să inoveze modul în care funcționează aplicațiile descentralizate, concentrându-se pe tehnologia random state sharding, care permite crearea de blocuri în câteva secunde.

Concentrându-se pe viteza de procesare și validare, mainnet-ul Harmony își propune să revoluționeze crearea de blocuri. Prin introducerea procesului de sharding, compania a redus semnificativ timpul de validare a nodurilor.

Pentru a asigura protecția nodurilor și a securiza procesul de validare, Harmony a introdus Funcția Aleatorie Verificabilă (VRF) pentru apartenența la shard fără bias și imprevizibilă. Asta înseamnă că nodurile și validatorii sunt alocați și reatribuiți într-o manieră aleatorie.

Programul Harmony Grants al proiectului este o inițiativă care își propune să susțină inovația și să atragă dezvoltatori pe mainnet-ul Harmony.

Răspunsul depinde de apetitul pentru risc și de circumstanțele financiare. ONE este un activ riscant și imprevizibil. Acordați-vă timp pentru a face cercetări și a determina nivelul de risc pe care sunteți dispus să-l acceptați înainte de a face o investiție în Harmony.

Majoritatea serviciilor de predicție a prețurilor sunt optimiste în legătură cu Harmony, care a inversat majoritatea pierderilor (-24%) suferite în ultima săptămână. GovCapital crede că se va tranzacționa la 0.532 USD la această dată anul viitor și va crește la 2.7 USD în cinci ani.

TradingBeasts estimează 0.4 USD per 1 ONE până la începutul anului viitor. Cea mai mare valoare până la sfârșitul anului 2025 ar fi de 0.41 USD.

DigitalCoin anticipează un preț mediu de 0.44 USD în 2022, 0.52 USD în 2023, 0.67 USD în 2025 și 1.13 USD până la sfârșitul anului 2028.

