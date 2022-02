Bitgert se autoproclamă ca o organizație de criptoinginerie, care a dezvoltat cel mai rapid blockchain cu o viteză de 100.000 TPS (Tranzacții pe secundă) și o taxă de tranzacție aproape inexistentă. Este în creștere pe fondul veștii că va fi listată pe KuCoin.

Acest ghid conține tot ce trebuie să știți despre Bitgert, dacă merită cumpărat și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Bitgert acum.

Deoarece BRISE este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra BRISE folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra BRISE chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm Binance, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați SushiSwap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv BRISE.

Ecosistemul Bitgert include proiecte care acoperă DeFi, NFT, Web3 și multe altele. Rețeaua are un portofel compatibil BRC20/ERC20/BEP20 pe Android și iOS. Tokenul nativ BRISE rulează pe Binance Smart Chain.

Se spune că Bitgert a livrat mai mult de patru produse noi grozave în 200 de zile de la lansare. Acestea sunt portofelul BRISE pentru tokenuri BEP20/ERC20, schimbul BRISE pentru tokenuri BEP20, auditurile BRISE cu suport pentru clasament și BRISE staking.

În prezent, au un schimb în curs de dezvoltare. Există 420.000.000.000.000.000 de tokenuri în circulație. Oferta este plafonată la 1000.000.000.000.000.

Nimic nu poate înlocui propria cercetare. Orice decizie de investiție pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. Luați în considerare, de asemenea, cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Tech News Leader este optimist cu privire la prețul BRISE. În timp ce prețul său actual este de 0,00000062 USD, analistul estimează că poate ajunge până la 0,00000122 USD într-un an, 0,00000362 USD în cinci și 0,00002635 USD într-un deceniu.

I am glad I invested and am #Hodling #bitgert $BRISE … all the projects its released and about to release this 2022 since its launch is amazing. I don’t want to be left behind again (not financial advice). Look at the 7 day chart at #CoinMarketCap pic.twitter.com/RItwbtdg4q

— NT (@NoelTCBU) February 21, 2022