LINA este tokenul protocolului Linear Finance, care se autodeclară ca fiind primul protocol de active delta-one compatibil pe lanțuri încrucișate pentru a tranzacționa fără probleme active lichide.

Echipa protocolului a atins multe etape semnificative recent și LINA a crescut cu peste 50% ca rezultat.

Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre Linear Network și moneda sa, inclusiv dacă și unde să cumpărați LINA dacă alegeți.

Deoarece LINA este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra LINA folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra LINA chiar acum, urmați acești pași:

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv LINA.

Linear Network poate crea active sintetice cu lichiditate nelimitată. Proiectul pune la dispoziție activele tradiționale precum mărfuri, valută, indici de piață și alte sectoare tematice pentru utilizatorii de criptomonede, sprijinind crearea de tokenuri de active sintetice.

Protocolul constă din diverse produse, cum ar fi Linear.Buildr, un DApp utilizat pentru a gestiona tokenurile folosind Linear (LINA) și altele ca garanție. Schimbul este creat special pentru a permite tranzacționarea unei varietăți de tokenuri cu timpi de confirmare rapizi și securitate robustă.

LINA este un token ERC-20 construit pe rețeaua Ethereum al cărui scop principal este guvernarea protocolului de către comunitate. Toți deținătorii de tokenuri au acces la DAO liniar, permițându-le să voteze diferite inițiative și propuneri.

Cu siguranță merită să investiți în LINA dacă momentul este potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Uptobrain citează experții spunând că LINA va continua să crească. În prezent, valorează aproximativ 3 cenți, dar experții prevăd că va ajunge la aproximativ 0,23 USD până la sfârșitul anului 2024.

